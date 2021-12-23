全台最古老萬金聖母殿 平安夜將湧人潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「2021萬金聖誕季」活動24日平安夜將在屏東萬巒萬金聖母聖殿揭幕，內埔警方也將於當天下午4時起進行交通管制，籲請民眾配合。（屏東內埔警方提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東萬巒萬金聖母殿已經有160年歷史，是全台最古老的教堂，迎接耶誕節的系列活動將在平安夜熱鬧展開，內埔警分局預估將湧入數千人潮，將進行交管措施。

「2021萬金聖誕季」活動將在平安夜於萬金聖母聖殿溫馨揭幕，近年逐漸轉型回歸宗教寧靜，以教會的宗教儀式為主，萬金聖母聖殿園區及周邊道路以耶誕燈飾裝點，也有耶誕馬槽裝置展，讓民眾感受祥和的耶誕氣息，宛如置身歐洲。

萬金聖母殿透過臉書（facebook）發布活動指出，24日平安夜迎聖嬰、子夜彌撒、報佳音，25日及26日也會進行彌撒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

每年耶誕節，萬金聖母殿都會湧入數千人潮，為維持交通順暢及活動順利，內埔警分局今天發布新聞稿指出，預計將在人潮最多的平安夜12月24日，當日下午4時起實施管制措施，管制點設於萬興路與萬聖路口、萬德路、萬興路與東山路口等3處，管制點內設為行人徒步區，車輛禁止駛入。

內埔警方也提供停車資訊，遊客若從內埔鄉開車前來，建議將車輛停放在萬金社區停車場內；若是騎乘機車前來，萬德路西端路邊規劃為機車停車區；如從泰武鄉開車或騎車前來，可將車輛停放屏99線東山路上。（編輯：卞金峰）1101223