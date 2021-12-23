更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東建構支持體系 完善身障婦女婚育環境

2021/12/23 18:51（12/23 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府為增強身障婦女的社會資本與建構支持，跨局處打造身障婦女婚育支持體系，23日舉辦「屏障媽媽超給力應援團」影片成果發表會。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月23日
屏東縣政府為增強身障婦女的社會資本與建構支持，跨局處打造身障婦女婚育支持體系，23日舉辦「屏障媽媽超給力應援團」影片成果發表會。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東縣政府今天發布新聞稿表示，為增強身心障礙婦女的社會資本與建構支持，跨局處打造身障婦女婚育支持體系，讓身障媽媽在婚育的可能挫折中，感受更多支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏縣府辦「屏障媽媽超給力應援團」影片成果發表會，屏東縣政府社會處長劉美淑說，身障婦女育兒過程有許多挑戰，像單手幫幼兒洗澡、換尿布，需花更多時間、精力，屏縣府跨局處打造支持體系，提供具障礙意識孕產照顧服務、身障媽咪支持團體及培力障礙女性，是全台首見障礙與性別交織提供的孕產照顧支持服務。

桂金媽媽會中說，由於雙腳落差，需多花1倍時間照顧小孩，參加縣府計畫後，知道更多育兒方法，也開始照顧自己的心，對未來有了更多盼望。（編輯：李明宗）1101223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族