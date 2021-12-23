屏東建構支持體系 完善身障婦女婚育環境

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東縣政府今天發布新聞稿表示，為增強身心障礙婦女的社會資本與建構支持，跨局處打造身障婦女婚育支持體系，讓身障媽媽在婚育的可能挫折中，感受更多支持。

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屏縣府辦「屏障媽媽超給力應援團」影片成果發表會，屏東縣政府社會處長劉美淑說，身障婦女育兒過程有許多挑戰，像單手幫幼兒洗澡、換尿布，需花更多時間、精力，屏縣府跨局處打造支持體系，提供具障礙意識孕產照顧服務、身障媽咪支持團體及培力障礙女性，是全台首見障礙與性別交織提供的孕產照顧支持服務。

桂金媽媽會中說，由於雙腳落差，需多花1倍時間照顧小孩，參加縣府計畫後，知道更多育兒方法，也開始照顧自己的心，對未來有了更多盼望。（編輯：李明宗）1101223