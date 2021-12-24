尾牙旺季到 台南60單位簽防制酒駕宣言

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台南市政府衛生局24日在台糖長榮酒店舉辦「不酒駕．我驕傲」酒駕防制共同宣言簽署行動記者會，台南市長黃偉哲（中）與參與單位共同宣讀宣言。中央社記者楊思瑞攝 110年12月24日

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府衛生局今天在台糖長榮酒店舉辦「不酒駕．我驕傲」酒駕防制共同宣言簽署行動記者會，邀集醫事團體、企業界及中華職棒聯盟等60個單位加入，響應酒駕零容忍。

活動中安排參與單位代表將單位識別標誌一一貼在舞台背板上，象徵共同簽署宣言，並由台南市長黃偉哲、台灣酒駕防制社會關懷祭會理事長陳喬琪等人擔任見證。

黃偉哲致詞時表示，不酒駕其實是個老概念，但還是有人會違反，政府仍要不厭其煩，用不同方式與不同團體合作，以「蘿蔔、棍子」都有的方式，一方面提出獎勵、補助代駕，另一方面加強取締，務必要讓酒駕的數字降下來。

黃偉哲表示，每年12月至隔年2月因耶誕節、元旦跨年、農曆新年活動，以及各單位犒賞員工辦理尾牙或聚會常會飲酒慶祝，他不希望歡樂活動造成酒駕悲劇，要用具體行動協助落實宣導「酒／駕分離」觀念，達成零酒駕目標。

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陳喬琪表示，今天是協會成立8年來所參與最盛大的一次酒駕防制造勢行動，全台南共有60家企業與醫療團體等共同簽署宣言，希望能以台南為中心，再一次表明全台灣反酒駕的決心，讓反酒駕的概念深植人心，酒駕事件從台灣消失。

奇美醫學中心首席醫療副院長林宏榮表示，奇美醫學中心去年與奇美博物館合作編撰酒精健康識能個別衛教手冊，並請奇美博物館進行文字轉譯及美術設計，透過可讀性高、吸引力強的手冊，提升民眾對酒精健康危害的覺察，收到不錯的效果，未來也將持續與公部門合作推廣。（編輯：黃世雅）1101224