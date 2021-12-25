把馬祖食譜變情書 料理交流促世代共融

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從台灣來到馬祖東莒從事社區工作的謝鈺鋆透過分享東莒島民傳統點心、家戶菜餚食譜，盼各世代藉食譜煮出島上好味道，她也透過長照據點發展地方共餐活動，致力以陪伴、製作餐點蒐集長輩記憶，並累積地方餐桌食譜，凝聚文化與情感。中央社記者邱筠攝 110年12月25日

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（中央社記者邱筠連江縣25日電）蒐集馬祖家常料理食譜，促成融合世代記憶與故事的媒介，東莒社區發展協會謝鈺鋆將馬祖人的家戶料理發展成「老食情書」食譜，展現「馬祖人餐桌」上的內斂情感。

從台灣來到馬祖東莒從事社區工作的謝鈺鋆，分享東莒島民傳統點心、家戶菜餚的食譜，希望各世代藉由食譜煮出島上的好味道，也透過長照據點發展地方共餐活動，致力以陪伴、製作餐點蒐集長輩記憶，並累積地方餐桌食譜，凝聚文化與情感。

東莒社協成員謝鈺鋆今天在社造成果分享會表示，透過食物連結長輩與青少年，藉由食物挖掘東莒長輩的情感記憶，並成為縮短代溝的媒介，將食譜做成情書，發展出「老食情書」，收錄的菜餚講述馬祖人不擅情感表現，但如何透過烹煮食物表達愛。

謝鈺鋆表示，和東莒長輩相處挖掘許多寶藏，過去因社工背景時常關心青少年，因此透過食物進行世代融合，透過每個人分享維繫情感的一道菜，食譜的傳承不僅展現長輩承受的島嶼艱辛生活，還有想傳承給下一代的生活結晶。

謝鈺鋆分享在陪伴過程中與長輩連結最深的食物，是以地瓜製作的節慶食物「龜桃」，跳脫傳統地方只製作「壽桃」跟「烏龜」形狀，她引進多元創新的壓模與長輩共創傳統節慶，引發長輩的懷念與熱情，讓長輩面對年齡老去，可獲得支持跟陪伴的動力。

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馬祖飲食有祖先從原鄉帶來的紅糟老酒料理，也有民國38年後國軍進駐交融的飲食習慣，還有因結婚、工作落地生根的新住民帶入的多元文化料理，豐富成為馬祖人的餐桌。

謝鈺鋆表示，「老食情書」不限馬祖閩東料理，也持續挖掘不同家戶的代表食物，希望呈現東莒島特殊的人情。馬祖每一代因不同文化影響，對食物的感受產生差異，希望透過家鄉食物的味道，讓長輩講述過往生活與點滴，每個人在製作與品嚐食物後，還能感受地方對傳統文化的追尋，以及人與人的情感。（編輯：李錫璋）1101225