濕地環教暨工作站揭牌 鄭文燦盼展現桃園生態美

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桃園市長鄭文燦（左3）27日主持許厝港濕地環教設施場所暨濕地保育工作站揭牌，盼透過濕地工作站的設立，讓更多人看見許厝港濕地豐富的水鳥生態魅力。中央社記者吳睿騏桃園攝 110年12月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市長鄭文燦今天主持許厝港濕地環教設施場所暨濕地保育工作站揭牌，他希望透過濕地工作站的設立，讓更多民眾看見桃園市大園區許厝港濕地豐富的水鳥生態魅力。

鄭文燦出席「2021冬候鳥季窺見許厝港濕地秘境賞鳥活動」，並主持環教設施場所暨濕地保育工作站揭牌，他致詞時表示，大園區許厝港濕地擁有豐富多樣生態環境，市府從105年受託管理後，經盤點決定將公有土地961公頃全數納入劃定範圍，並分階段於108年展開全國最大濕地復育工程。

鄭文燦說，市府除與環保署合作清除老街溪河口非法垃圾場廢料與污泥，採取「以鳥為本」生態工法，拆除非法漁塭並以老街溪出海口淤沙回填，成功新增約22公頃濕地面積。

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鄭文燦指出，依照野鳥學會調查，109年觀測水鳥數量是108年完成復育前的2.3倍，歷年觀測鳥種紀錄快速累計達241種，因此今年特別舉辦「2021冬候鳥季」賞鳥活動，邀請師生共同進行生態踏查，讓更多人看見許厝港濕地豐富的水鳥生態魅力。

長年觀察拍攝大園區濱海野鳥生態，並將拍攝作品發表於「大地」環境生態雜誌的曾義和，今天也將30多年來拍攝超過5萬張珍貴幻燈片無償捐贈給市府。鄭文燦表示，未來將由海岸管理工程處進行數位化並分類典藏，作為環境教育推廣使用，為許厝港重要濕地環境教育注入新活水。（編輯：方沛清）1101227