打造拉拉山咖啡品牌 鄭文燦盼成桃園優質農產品

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桃園市長鄭文燦（左）27日出席「拉拉山咖啡品牌發表會」表示，「拉拉山咖啡R'ra Coffee」品牌標章以「喝一口就愛上的咖啡」為設計理念，從泰雅圖騰為發想，搭配經典的紅、黑、白配色，並結合咖啡杯等元素作為品牌識別系統。中央社記者吳睿騏桃園攝 110年12月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市長鄭文燦今天出席「拉拉山咖啡品牌發表會」表示，盼透過累積栽培、烘焙及行銷經驗，讓拉拉山咖啡成為桃園特色品牌，未來將引進產銷溯源及生態農法，打造桃園優質農產品。

鄭文燦在發表會後接受媒體聯訪，他表示，咖啡在台灣具有龐大的市場，進口咖啡的主要烘焙地就在桃園，因此桃園市不僅大街小巷充滿著咖啡廳或咖啡館，還有多家食品大廠也在桃園市設廠，隨著咖啡受到國人喜愛，近年來台灣在地咖啡業逐漸成長。

鄭文燦說，除了雲林、嘉義及屏東等地近年開始推出在地品牌咖啡，擁有高山、丘陵等適合咖啡成長地形的桃園市，包括復興、大溪、中壢、龜山、龍潭、蘆竹、楊梅、平鎮等區的產銷班或青農也開始投入栽種，預估目前的總種植面積達10公頃以上。

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鄭文燦指出，為帶動咖啡產業發展，市府與復興區農會合作推出「拉拉山咖啡R'ra Coffee」品牌，期盼透過咖啡統一品牌標章，串聯桃園咖啡農共同推廣在地咖啡產業。未來也將規劃咖啡評鑑大會，邀請在地農民參與評鑑，並舉辦「桃園咖啡莊園節」，讓咖啡成為桃園休閒農業亮點。

鄭文燦指出，「拉拉山咖啡R'ra Coffee」品牌標章以「喝一口就愛上的咖啡」為設計理念，從泰雅圖騰為發想，搭配經典的紅、黑、白配色，並結合咖啡杯等元素作為品牌識別系統，配合市府多元化、品牌化、高值化等三大方向推動農業政策，搭配產銷履歷及友善農業等措施，讓更多人認識桃園優質的農產品。（編輯：張銘坤）1101227

桃園市政府27日舉辦「拉拉山咖啡品牌發表會」，盼透過累積栽培、烘焙及行銷經驗，讓拉拉山咖啡成為桃園特色品牌。中央社記者吳睿騏桃園攝 110年12月27日