屏東農業大學菁英班開課 學員來歷驚艷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東農業大學菁英班28日開學，學員顏孟加（右）原本是台積電工程師，放棄百萬年薪返鄉與先生創立水產公司，她期盼透過自身專業，導入智慧自動化、數位化設備，讓養殖產業走向智慧生產的目標。中央社記者李卉婷攝 110年12月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）為讓農業穩固基礎與技術並進，屏東農業大學菁英班今天開學，學員各有來頭，不僅有合作社負責人、棄百萬年薪的前台積電工程師，最年輕的才21歲，是家中養豬的大四學生。

屏東縣政府辦理屏東農業大學，今年邁入第7屆，菁英班將展開為期3週的紮實培訓課程，邀請設計總監引導傳授品牌經營秘訣及產品包裝設計、實戰經驗豐富的執行長傳授如何產生吸睛產品文案、攝影總監傳授農產品攝影美學。

這次參與農業大學菁英班的有八甲田果菜生產合作社負責人邱博鏞，他接受中央社記者訪問表示，自已種植產銷履歷農產品，也與賣場通路合作，產銷履歷高規格的要求安全用藥標準。除了種植、銷售外，未來可以透過學習，讓更多農產品有高品質、安全的食農環境提供給消費者。

學員顏孟加則是畢業於中央大學資訊工程研究所，原本是台積電工程師，放棄百萬年薪返鄉與先生創立水產公司，民國106年曾獲選為外交部「新南向農業青年大使」，代表台灣到印尼與當地的產官學界交流。她指出，養殖產業面臨缺工問題，期盼透過自身專業，導入智慧自動化、數位化設備，讓養殖產業走向智慧生產的目標。

最年輕學員、年僅21歲的黃啟德目前還是大四學生，他說，家裡飼養約1000頭豬隻，耳濡目染下產生極大興趣，慢慢了解家中產業經營，目前在中央畜牧場實習，未來畢業之後希望能讓家裡的牧場更順利、更成功永續經營下去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東縣長潘孟安出席開學典禮表示，農業大學課程希望把以往傳統農業，變成精緻農業，像咖啡一樣莊園式經營，甚至到加工、包裝、銷售等，都可以在這次課程中學到，也可以結合生技，將傳統農產品變成面膜、膠原蛋白等保養品，賦予它更多價值。

屏東農業處表示，菁英班課程突破學術理論，以企業界總監、執行長及培訓師等陪伴學員接受扎實訓練，課程涵蓋商品攝影、通路行銷、品牌文案、陳列美學、溝通表達等，以實務案例分享與實作教學，同時安排標竿農企業觀摩活動，到具代表性且有特色的農企業場域參訪、交流，為屏東農業發展注入新的行銷力與品牌力經營思維，深度打造農業人才。（編輯：郭諭儒）1101228