台中蚵寮庄居民組自救會 地院陳情盼取得地上權

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台中市龍井區蚵寮庄地區近千名居民，自日治時期便世代居住，未被原地主要求支付租金，新地主取得土地後，提告要求居民拆屋還地，居民組成自救會28日到台中地院陳情。中央社記者蘇木春攝 110年12月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中龍井區蚵寮庄近千名居民，自日治時期便世代居住，未被原地主要求支付租金，新地主取得土地後，提告要居民拆屋還地，居民組自救會今天到法院陳情，希望依時效取得地上權。

蚵寮土地正義自救會告訴中央社記者，台中市龍井區龍津里蚵寮庄，有4筆土地占地5700多坪，現有約200戶、1000名居民，居民與土地所有權人祖先，自日治時期就在當地建築房屋居住，當初土地登記在少數人名下，原登記地主未曾向居民追討土地跟租金。

自救會指出，民國107年起，溫姓男子向蚵寮庄地主取得土地後，新地主以訴訟方式要求居民拆屋還地，居民便組成自救會四處陳情。

多名居民因相關訴訟今天到台中地院開庭，自救會並號召近百名居民，在法院外拉起白布條、呼喊口號，甚至下跪陳情。

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台中市龍井區龍津里長張坤雄接受媒體聯訪時表示，這塊土地以前是海埔新生地，當地居民從日治時期就在採蚵，居民因為知識水平不高，只知道住在這裡，不知道要登記土地，現在卻面臨房屋要被拆除，希望法官能秉公處理。

代表居民發聲的地政士林志仲說，新地主要求居民以高價買回土地，但居民不懂怎麼訴訟、保護自己權益，希望法院能體諒弱勢，讓居民依時效取得地上權。（編輯：郭諭儒）1101228