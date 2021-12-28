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台南小黃公車開進其子瓦聚落 停駛13年站牌重現

2021/12/28 18:32（12/28 19:06 更新）
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台南市大內區其子瓦聚落的公車服務停駛13年後，市府規劃的「橘21」小黃公車28日正式上線，台南市長黃偉哲（左）出席通車典禮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月28日
台南市大內區其子瓦聚落的公車服務停駛13年後，市府規劃的「橘21」小黃公車28日正式上線，台南市長黃偉哲（左）出席通車典禮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月28日
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市大內區其子瓦聚落的公車服務停駛13年後，市府規劃的「橘21」小黃公車今天正式上線，當地再度有公車站牌豎立，每天提供3班次往返玉井區，方便居民外出。

台南市長黃偉哲出席通車典禮致詞時表示，他就任市長後積極解決偏鄉公共運輸服務問題，市府努力爭取共新台幣1484萬元經費，開闢大內、北門、將軍、七股、官田等地小黃公車路線，讓居民以公車費用享受計程車服務，並減少排碳對環境友善，業者營業成本降低，創造一舉多贏。

黃偉哲指出，「橘21」小黃公車今天上線後，明年陸續還有8條路線，將分別在北門、將軍、七股、官田等地上線，盼讓民眾生活更便利。

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台南市政府交通局長王銘德表示，其子瓦聚落位於曾文溪河道轉彎中心，地勢特殊、聯外道路受限，興南客運於民國97年因不堪虧損停駛後，距離聚落最近的公車站牌約3公里，因當地路幅狹小，大巴進出不易，因此，以小黃公車提供服務是最適合的公共運輸方式。

王銘德指出，「橘21」小黃公車主線由其子瓦前往玉井區，另在大內區公所設置預約式站牌，其子瓦到玉井每天共3班往復固定班次，除比照一般公車可在站牌處候車外，還提供預約服務，由其子瓦往玉井、大內均可用預約方式搭乘。（編輯：戴光育）1101228

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