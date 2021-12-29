國營事業助動物園改建 陳其邁：回饋制度行之有年

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高雄市壽山動物園改造工程，高市府被爆行文國營企業要求捐款，被質疑「不樂之捐」。高雄市長陳其邁（左2）29日出席三民區新都段社會住宅動土典禮，接受媒體聯訪時表示，國營事業回饋地方協助建設，已行之有年，各縣市政府也都有。中央社記者蔡孟妤攝 110年12月29日

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市壽山動物園改造工程，高市府被爆行文國營企業要求捐款，被質疑「不樂之捐」。高雄市長陳其邁今天說，國營事業回饋地方協助建設，已行之有年，各縣市政府也都有。

媒體報導，高雄市壽山動物園改造工程經費約新台幣5億元，高達4.5億元來自國營事業及民間企業捐款，市府自籌5000萬元，台電、中油、中鋼各捐6000萬至8000萬元不等，引發外界質疑獨厚。

陳其邁上午出席三民區新都段社會住宅動土典禮，他接受媒體聯訪表示，國營事業回饋金協助地方建設，包括台電電協金等，依據電業法65條規定，對所屬電廠或設施所在地給予補助，這已是行之有年的事，台中市去年也獲得不少補助。

陳其邁說，高雄可說電廠數目最多、發電量最多，有10多個電廠，109年發電量490億度，台電根據電業法相關規定回饋地方、支持地方建設，包括協助活動中心、運動中心、馬路、基礎建設等，過去已有很多案例，且有制度遵循。

陳其邁強調，身為高雄市長，市府爭取中央或國營事業的支持回饋，協助地方建設，這是市長的責任和義務，他在議會，不同黨派議員還要求他要爭取更多。

高市府也發表聲明表示，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，如台電即依電業法65條訂定「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，依照發電電數量核予縣市回饋金，不僅是高雄市有回饋金，新北、台中也都有。

高市府表示，各縣市對於電協金的使用方式不同，大致為提供給發電廠及輸變電設施所在地使用，包括發現金給當地居民或地方相關活動；另縣市政府或鄉鎮市公所也會申請做重大建設之用。

高市府強調，高雄電廠數、發電量多，市府積極爭取各項經費，挹注建設，本為義務。未來，市府將會善用各項經費，將動物園如質如期完工。（編輯：黃世雅）1101229