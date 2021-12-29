美食行銷觀光 嘉義縣拍攝宣傳短片茶、鮮蚵入鏡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣政府29日發布「嘉鄉．味旅」影片，「東石鮮蚵捲」和「阿里山紅茶豬腳」2道料理為主角，以美食引誘民眾來嘉義觀光，縣長翁章梁（前左6）等人出席。中央社記者蔡智明攝 110年12月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉義縣府今天發布「嘉鄉．味旅」的影片，「東石鮮蚵捲」和「阿里山紅茶豬腳」2道料理為主角，以美食引誘民眾來嘉義觀光。影片導演林立生說，味覺會形成記憶，帶著人的心去旅行。

嘉義縣府今天舉辦「嘉鄉．味旅」影片發布會，影片闡述台17線海區食材「鮮蚵」與台18線山區「阿里山茶葉」如何入菜，做成「東石鮮蚵捲」和「阿里山紅茶豬腳」2道料理，以美食行銷觀光。

林立生接受媒體聯訪指出，在2支短片的拍攝過程中，發現嘉義縣有非常多的在地職人，用心製作美味料理，吃過就難以忘懷；味覺將形成記憶，記憶會帶著你的心去旅行。

發布會現場也準備「東石鮮蚵捲」和「阿里山紅茶豬腳」這2道美食，與會者觀看影片同時，也聞到了食物的香味，影片播放結束，嘉義縣長翁章梁迫不及待品嚐豬腳與鮮蚵捲。

翁章梁告訴中央社記者，為了吃好吃的東西，大家可以呼朋引伴，到某一家店或某個地方吃料理，嘉義縣有各種特殊及優質的食材，因此要求文化觀光局全面宣傳，透過影像分享嘉義美食給全台消費者。

文化觀光局長許有仁說，味覺的記憶是人類與生俱來的寶貴能力，就讓舌尖帶著我們，體驗一場環繞山繞海的「嘉鄉．味旅」。（編輯：黃世雅）1101229

嘉義縣政府29日舉辦「嘉鄉．味旅」影片發布會，現場準備「東石鮮蚵捲」和「阿里山紅茶豬腳」（圖）2道美食，讓與會者觀看影片同時，也聞到了食物的香味。中央社記者蔡智明攝 110年12月29日

嘉義縣政府29日舉辦「嘉鄉．味旅」影片發布會，闡述「鮮蚵」與「阿里山茶葉」如何入菜，做成「東石鮮蚵捲」（圖）和「阿里山紅茶豬腳」2道料理，以美食行銷觀光。中央社記者蔡智明攝 110年12月29日