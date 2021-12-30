國營事業助建小港運動中心 高市府：回饋合情理

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）繼高雄市壽山動物園後，小港運動中心也被爆有國營事業捐助，遭質疑「市府不編經費，卻由中央及國營事業出錢」。高市府重申，全國煉油、電業設施都在高雄，獲回饋合情理。

媒體報導，高雄市壽山動物園改建經費約新台幣5億元，大多靠國營事業及民間企業捐助，明年動工的高雄市小港運動中心也由中央及台電、中油補助為主。國民黨高雄市議員陳麗娜質疑，應由市府編列預算，卻變成中央及國營事業出錢。

對此，高雄市政府新聞局長董建宏今天透過新聞稿表示，中油、台電在小港設有大林煉油廠及大林電廠，長期影響小港區空氣品質，基於企業社會責任，回饋地方興建室內型運動中心，優惠提供小港居民及中油台電員工使用，市府表達感謝。

董建宏指出，全國煉油、電業重要設施都在高雄，讓高雄市長期承擔這些污染，尤其高雄市在發電量是全國第一，光是發電機組在高雄就達17座之多，煉油廠也是全台最多，國營事業本於企業責任，高雄市依據比例獲得較多的回饋合情合理。

董建宏強調，市長陳其邁積極爭取資源挹注市政建設，單是5G AIoT園區，各部會的補助達新台幣110億；橋頭科學園區及周邊聯外道路也有100億經費投入。

董建宏說，陳其邁認為地方政府財政資源有限，必須爭取更多資源，改善市民生活品質，推動城市發展及轉型，這是市民期待，也是市長責任。

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另外，董建宏表示，壽山動物園是高雄市民的共同記憶，因此各公民營企業為保留大家共同回憶，透過指定用於動物園再造，與市府一起完成這項市民期待公共建設，最大的受益者是高雄市民，不應刻意扭曲共同參與者初心。

陳其邁就任後極力推動2年內完成全市10座運動中心計畫。其中，高雄市規劃5.15億元經費於小港森林公園打造「小港國民運動中心」，經立委賴瑞隆向中央爭取經費，教育部核定補助2億元，台電、中油兩企業也同意各補助1.3億元，合計成功爭取4.6億元經費補助。（編輯：孫承武）1101230