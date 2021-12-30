樹林國小創辦人王作霖逝世百年 文史紀念牆揭幕

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適逢新北市樹林國小創辦人王作霖逝世100週年，校方30日特別舉辦紀念活動，校長陳玄謀（左）致贈感謝狀給王作霖孫媳婦陳麗玉（中）及外曾孫女黃玲玉（右）。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月30日

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市樹林國小創辦人王作霖逝世100週年「海山首學文史紀念牆」今天揭幕，校方也發表「王作霖傳略」及兒童故事繪本，以緬懷當年王作霖設校興學的精神。

新北市樹林國小校長陳玄謀今天透過新聞稿表示，清朝秀才王作霖於光緒5年（西元1879年）創立仰山齋（書房），為當時樹林地方教育核心。1895年台灣割讓日本，地方人士王作霖、黃純青、陳和盛於1898年向日本當局申請在仰山齋成立「國語傳習所樹林分教場」，同年10月改為「樹林公學校」。

陳玄謀說，樹林公學校為樹林地區近代教育的開端，是當時海山地區（今中和、永和、板橋、土城、三峽、鶯歌、樹林等區）最早設立的新式學校，也獲得「海山首學」美譽。

陳玄謀表示，為緬懷王作霖的教育偉業，原構想今年教師節辦理相關紀念活動，但因COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情延後至今。籌備過程，文史工作者李孟勳蒐集文獻史料並訪談後人。

市府教育局表示，今天揭幕的「海山首學文史紀念牆」融合文史與美學意象，以線條與燈光勾勒出仰山齋的外貌，也有老師諄諄教誨學子的圖案，呈現樹林國小100多年來辦學精神與特色，供世人緬懷先人篳路藍縷推展教育。

紀念活動邀各界地方仕紳、樹林區學校代表及王作霖後代子孫參加，包含其孫媳婦陳麗玉及外曾孫女黃玲玉共襄盛舉，教育局長張明文也應邀出席，期待社會感念先賢的教育理念。

教育局說，學校除出版專書「海山首學-王作霖秀才逝世一百週年紀念集」，也編輯兒童故事繪本「樹林裡的秘密II-王作霖先生傳」；故事繪本的圖稿實據考證，呈現當時的生活脈絡。

張明文表示，新北市推動地方文史，為地區及學校的發展過程留下珍貴紀錄，今年已完成29行政區域共16本文史生態系列專書，希望親師生深入探索新北特色。（編輯：李錫璋）1101230

新北市樹林國小創辦人王作霖逝世100週年，30日校方舉辦紀念活動，校長陳玄謀（後中戴帽者）在王作霖銅像前為師生解說文史。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月30日