黃偉哲稱讚台灣設計展具創意 讓美學在各地生根

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台南市長黃偉哲（左2）30日參觀台灣設計展，稱讚設計展頗具創意，符合台灣設計展初衷，讓設計美學在各地生根，也感謝「好厝邊」嘉義市長黃敏惠（右2）的邀約。中央社記者黃國芳攝 110年12月30日

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）台南市長黃偉哲今天參觀台灣設計展，稱讚設計展頗具創意，符合台灣設計展初衷，讓設計美學在各地生根。也感謝「好厝邊」嘉義市長黃敏惠的邀約，讓縣市交流更具意義。

2021台灣設計展正在嘉義市舉行，黃敏惠今天率領市府團隊親自接待黃偉哲一行人，先後參觀嘉義市立美術館、嘉義文創園區等展館。參展前，2名市長互贈多樣特色禮品。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，雲嘉南地區是生活共同圈，長期以來有許多友好互動，無論是人文、藝術及音樂等領域，彼此交流攜手合作。

黃敏惠指出，黃偉哲的從政之路，與自己相似，一路從國大代表、立法委員，至今為地方縣市首長，嘉義市和台南市是「好厝邊」、互動多，溝通沒有障礙。

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黃偉哲接受媒體聯訪表示，這次台灣設計展具有本土味，是許多年輕設計師的心血結晶，正好符合台灣設計展初衷，讓設計美學在各地生根，特別是嘉義市立美術館，建築物本身就是漂亮的藝術品。相信在歷屆台灣設計展中，嘉義市一定會留下深刻意義。

2021台灣設計展展期自12月24日至明年1月2日，全程免費參觀。透過設計傳遞嘉義市在地意象，自嘉義車站為起點，串連嘉義文化創意產業園區與嘉義市立美術館等，其次是嘉義製材所園區與嘉義市立博物館，最後為嘉義舊監獄與嘉義公園，總計有13個展館。（編輯：黃世雅）1101230