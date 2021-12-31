台中第2劑疫苗突破7成 元旦升旗加開接種站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市衛生局31日公布中市第2劑COVID-19疫苗接種率已突破7成；並表示，配合元旦升旗活動，111年1月1日將於市府惠中樓一樓加開接種站，為民眾接種莫德納疫苗。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市衛生局今天指出，中市第2劑COVID-19疫苗接種率已突破7成，配合元旦升旗活動，明天將於市府惠中樓1樓加開接種站，為民眾接種莫德納疫苗。

台中市衛生局發布新聞稿指出，到30日上午8時止，台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第1劑全人口涵蓋率為83.71%，第2劑涵蓋率為70.05%，第3劑涵蓋率為0.51%。

衛生局表示，市民首次接種可領價值新台幣200元商品券活動，延長至明年1月7日止，台中市民眾除可於合約醫療院所預約接種外，各職場、學校、社區、大專院校等，同一種疫苗揪團30人以上，即可向轄區衛生所報名，以安排醫療團隊服務接種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

繼百貨賣場接種通路開設後，衛生局指出，已將設站點從社區延伸至校園，經聯繫各大專院校需求後，將於明年1月5日下午在勤益科技大學及中興大學設站提供教職員生接種服務，也歡迎其他大專院校一起響應校園設站活動，提升校園保護力。

衛生局表示，元旦連假期間還安排於東協廣場、文心森林公園、太平區崇正寶宮、家樂福中清店開設接種站，並於元旦上午8時至10時搭配升旗典禮活動，在市府惠中樓1樓加碼開設接種莫德納疫苗，歡迎市民踴躍前往接種。（編輯：唐聲揚）1101231