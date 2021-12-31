強制取締酒駕 金門警：近3年有減少趨勢

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金門縣警察局31日表示，每年12月至次年3月為酒駕高峰期，警方持續在上、下班時段及重點時間增派警力，將取締酒駕列為執法重點。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 110年12月31日

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（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）金門縣警察局今天表示，民國108年取締290件酒後駕車案件、109年271件，今年1月至12月27日降到182件，顯示在強力執法下，近3年酒駕有減少趨勢。

縣警局發布新聞稿表示，近年酒駕肇事死亡人數，以每年12月至次年3月為高峰期，因為這段期間正逢冬至、尾牙、元旦及農曆春節等民俗節日，加上近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，餐廳業者逐漸復甦，民眾飲宴機會大增。為防制酒駕，金門警方每年12月至隔年3月，將取締酒駕列為執法重點工作。

警察局指出，配合警政署連續多日全國同步執行擴大取締酒駕，統計1日至27日，共取締酒後駕車11件。其中，攔查舉發9件、2件因酒駕交通事故遭警方處理時查獲。顯示仍有少數人抱持僥倖心態，酒後駕車上路。

縣警局說明，108年共取締酒駕290件、109年271件；即便受疫情影響，今年1月至12月27日止仍取締182件。近3年酒駕案有逐年減少趨勢，顯見警方強力執法取締已展成效。

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警察局長廖高江表示，取締酒駕執法無假期，已是全民共識，警局所屬各外勤單位持續在上、下班時段及重點時間增派警力，針對易發生酒駕違規及肇事路段、時段，提高執法密度及強度。

同時針對依中央流行疫情指揮中心通案性原則開放售酒餐廳、小吃店、婚宴餐廳及酒店KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，要求業者也應負起企業社會責任。（編輯：孫承武）1101231

為遏止酒駕歪風，金門縣警察局也針對依中央流行疫情指揮中心通案性原則開放的售酒餐廳、小吃店、婚宴餐廳及酒店KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、 「勿酒後駕車」等防範措施。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 110年12月31日