新北婦出遊斷魂花蓮 家屬捐救護車感謝消防人員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市劉鄧玉鳳109年9月間出遊，行經花蓮鳳林時不幸車禍身亡，家屬化悲傷為感謝，籌資捐贈一輛高性能救護車給當時協助救援的花蓮縣消防局鳳林分隊，也為劉鄧玉鳳完成遺願。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 110年12月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）新北市69歲劉鄧玉鳳去年與朋友自駕前往台東旅遊，行經花蓮鳳林鎮不幸車禍身亡，家屬化悲傷為感謝，為答謝消防人員救援，籌資善款捐贈1台高性能救護車，替母親完成遺願。

這起事故發生在2020年9月19日，劉鄧玉鳳與3名友人駕車前往台東旅遊，行經花蓮縣鳳林鎮時，不明原因自撞行道樹，造成70歲劉姓駕駛及副座的劉鄧玉鳳傷重死亡，後座2人分別輕重傷。

昨天在捐贈儀式上，劉鄧玉鳳大女兒劉怡青說，很感謝花蓮縣消防局鳳林分隊同仁全力協助救援，媽媽雖然離世，但她行善的信念一直深埋在家人心中，媽媽曾說過，有生之年想捐1台救護車造福人群，來不及完成的心願由全家人代為完成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

家屬提到，媽媽的名字叫做玉鳳，「鳳歸鳳林」，憑藉著對媽媽的懷念，讓鳳林對劉家人有特殊的意義，捐贈儀式中也特別寫下「回家真好」字樣，希望這台承載著感恩心念的救護車，能發揮效能，幫助更多需要的人。

花蓮縣消防局長林文瑞代表接受捐贈，並表達對家屬的謝意，他致詞指出，消防局將持續培訓高級救護技術員，提高救命技能，感謝劉家人捐贈高性能救護車，提供到院前緊急救護服務。（編輯：郭諭儒）1101231