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北市修正土管自治條例生效 提高舊屋重建誘因

2022/1/1 14:05
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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市都市發展局表示，修正土地使用分區管制自治條例今天生效，包含調整住宅區後院深度比，將能有效增加建物採光、通風，也可提高老舊房屋及小型基地重建誘因。

台北市政府都發局發布新聞資料指出，為配合都市發展，修正土地使用分區管制自治條例部分條文，日前公布，今天生效。

都發局表示，修正土地使用分區管制自治條例內容包含調整住宅區後院深度比、農產品零售業在農業區有條件設置等。

都發局指出，針對調整住宅區院深度比，修正自治條例內容為住宅區基地後院退縮5公尺內，可不受原規定限制，將能增加建物採光、通風，更有利小型基地推動重建。

都發局表示，後院深度比規定是要確保建物間適當距離，維持居住環境品質，考量北市老舊建物多，且需推動重建，加上外界期盼提高住宅區建築彈性規劃需求，修正自治條例，並針對後院深度比規定進行調整。

都發局表示，為鼓勵關渡平原農業區在地零售農產品，朝休閒農業目標發展，修正自治條例也放寬農業區得附條件設置農產品零售業。（編輯：方沛清）1110101

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