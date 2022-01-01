王惠美黃敏惠同框 觀賞阮劇團看見軟實力

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（中央社記者姜宜菁嘉義市1日電）彰化縣長王惠美今天拜訪嘉義市參觀2021台灣設計展，並與嘉義市長黃敏惠觀賞阮劇團的音樂劇。王惠美表示，劇團表演帶出嘉義市歷史文化，看見地方軟實力，此次參訪亦是取經，盼爭取台灣設計展主辦權。

王惠美先到文化公園，欣賞阮劇團表演「熱鬧滾滾的家－冬至定位」，再到嘉義文創園區看展，黃敏惠陪同觀賞，並分享2021台灣設計展主題為「家意．以城為家 City as Home」的概念。

王惠美今天接受媒體聯訪時表示，美的概念是大家都喜歡的，劇團表演娓娓道出嘉義市的歷史文化串聯，讓人看到嘉義市的軟實力，她抱著學習的態度到嘉義市，向嘉義取經，期望有機會可以爭取台灣設計展主辦權。

彰化縣府會極力爭取升格第七都，王惠美今天接受媒體訪問時強調，彰化人口數已超過125萬人，在歷史、文化、經濟方面都有顯著影響力，升格後將與台中市隔著大肚溪發展成雙子星城，為區域發展開啟良好契機。

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王惠美又說，在產業方面，經濟部統計上市櫃公司與隱形冠軍的投資金額和公司設立數量，彰化排名全國第三、第六，中央全力發展的綠色能源，彰化太陽能光電在全國數一數二、風力發電70到80%在彰化外海。

王惠美提到，以都市發展來講，北部有台北、新北、桃園3個直轄市，南部有高雄、台南2個直轄市，唯獨中部僅有台中1個直轄市，讓彰化升格對彰化區域發展或是對國運都會更好，「升格第七都非彰化莫屬」。（編輯：屈享平）1110101