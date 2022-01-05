桃機群聚感染 台南啟動稽查及強化防疫計程車量能

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（中央社記者張榮祥台南5日電）年關已近，桃園機場爆發COVID-19群聚感染，台南市政府已啟動防疫旅館聯合稽查，且強化防疫計程車量能，司機必須注射2劑疫苗，載客全程戴口罩，遵守規定及清消作業。

面對Omicron快速傳播，台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，觀旅局和衛生局昨天已啟動連續4天防疫旅館聯合稽查，且會同疾病管制署南區管制中心輔導強化防疫，確保居檢旅客及防疫旅館感控動線符合防疫規範。

市府也加強稽查防疫旅館的通風空調換氣、環境清消、垃圾處理、被單送洗、人員防護衣穿脫、疫苗接種等，且委託專業廠商清運廢棄物，阻絕病毒傳染途徑，保障市民生活安全。

防疫旅館業者則表示，將配合市府防疫政策，持續滾動式檢討即時修正防疫措施，民眾入住採全程零接觸，防疫車抵達飯店，直接通過隔離走道搭電梯到房間，並加強清消頻率，從2小時至3小時1次增為每小時1次。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南市防疫旅宿民國111年春節專案，去年10月積極招募加開量能，目前已達57家1418房，較去年春節量能增加近1倍，另和業者洽談合作包棟合意短租，預定1月10日及13日上線，東區和南區2家旅館共44房，總數將達59家1462房，台南市民優先入住。

在防疫計程車方面，市府交通局要求司機完成2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗注射及教育訓練課程，載客全程戴口罩，遵守規定及清消作業，保護司機也為全民健康把關。

交通局長王銘德表示，交通局和衛生局合作指導疫情基本認識，也發給司機防疫工具包，內有口罩、酒精、護目鏡、防護衣等，車內前後座間裝設透明隔簾，保護第一線人員安全，避免形成破口。

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王銘德說，交通局將加強查核防疫計程車作業，包括防疫車輛駕駛人執勤全程戴口罩、開窗保持車內空氣流通、完成每趟任務的清消作業等，且要求車隊加強自主管理，確實掌握駕駛人身心健康，減少感染風險。

市府公共運輸處長吳俁之表示，台南市防疫計程車量能充足，公運處將稽查督導防疫車隊落實各項防疫措施，確保旅客安全，也對違規行為訂定罰則，違反運送規定最嚴重可要求退出防疫車隊。（編輯：陳仁華）1110105