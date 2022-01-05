更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃機群聚感染 台南啟動稽查及強化防疫計程車量能

2022/1/5 17:36（1/5 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園機場爆發COVID-19群聚感染，台南市政府啟動防疫旅館聯合稽查，確保居檢旅客及防疫旅館感控動線符合防疫規範。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月5日
桃園機場爆發COVID-19群聚感染，台南市政府啟動防疫旅館聯合稽查，確保居檢旅客及防疫旅館感控動線符合防疫規範。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南5日電）年關已近，桃園機場爆發COVID-19群聚感染，台南市政府已啟動防疫旅館聯合稽查，且強化防疫計程車量能，司機必須注射2劑疫苗，載客全程戴口罩，遵守規定及清消作業。

面對Omicron快速傳播，台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，觀旅局和衛生局昨天已啟動連續4天防疫旅館聯合稽查，且會同疾病管制署南區管制中心輔導強化防疫，確保居檢旅客及防疫旅館感控動線符合防疫規範。

市府也加強稽查防疫旅館的通風空調換氣、環境清消、垃圾處理、被單送洗、人員防護衣穿脫、疫苗接種等，且委託專業廠商清運廢棄物，阻絕病毒傳染途徑，保障市民生活安全。

防疫旅館業者則表示，將配合市府防疫政策，持續滾動式檢討即時修正防疫措施，民眾入住採全程零接觸，防疫車抵達飯店，直接通過隔離走道搭電梯到房間，並加強清消頻率，從2小時至3小時1次增為每小時1次。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南市防疫旅宿民國111年春節專案，去年10月積極招募加開量能，目前已達57家1418房，較去年春節量能增加近1倍，另和業者洽談合作包棟合意短租，預定1月10日及13日上線，東區和南區2家旅館共44房，總數將達59家1462房，台南市民優先入住。

在防疫計程車方面，市府交通局要求司機完成2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗注射及教育訓練課程，載客全程戴口罩，遵守規定及清消作業，保護司機也為全民健康把關。

交通局長王銘德表示，交通局和衛生局合作指導疫情基本認識，也發給司機防疫工具包，內有口罩、酒精、護目鏡、防護衣等，車內前後座間裝設透明隔簾，保護第一線人員安全，避免形成破口。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王銘德說，交通局將加強查核防疫計程車作業，包括防疫車輛駕駛人執勤全程戴口罩、開窗保持車內空氣流通、完成每趟任務的清消作業等，且要求車隊加強自主管理，確實掌握駕駛人身心健康，減少感染風險。

市府公共運輸處長吳俁之表示，台南市防疫計程車量能充足，公運處將稽查督導防疫車隊落實各項防疫措施，確保旅客安全，也對違規行為訂定罰則，違反運送規定最嚴重可要求退出防疫車隊。（編輯：陳仁華）1110105

台南市政府啟動防疫旅館聯合稽查，且強化防疫計程車量能，司機必須注射2劑疫苗，載客全程戴口罩，遵守規定及清消作業。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月5日
台南市政府啟動防疫旅館聯合稽查，且強化防疫計程車量能，司機必須注射2劑疫苗，載客全程戴口罩，遵守規定及清消作業。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族