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2022台灣燈會
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2022台灣燈會1/19

台灣燈會新作品「生命線」 與樹結合彷彿阿凡達場景

2022/1/6 14:50（1/6 15:36 更新）
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高雄衛武營都會公園有許多大榕樹，2022台灣燈會最新作品「生命線」，在榕樹上布置燈飾，營造彷彿電影「阿凡達」般神秘場景。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月6日
高雄衛武營都會公園有許多大榕樹，2022台灣燈會最新作品「生命線」，在榕樹上布置燈飾，營造彷彿電影「阿凡達」般神秘場景。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄衛武營都會公園有許多大榕樹，2022台灣燈會最新作品「生命線」，在榕樹上布置燈飾，入夜後，可見藍色光線蔓延樹上，勾勒出枝幹脈絡，營造彷彿電影「阿凡達」般神秘場景。

高雄市觀光局發布新聞稿表示，衛武營都會公園占地面積大，自然生態豐富，還有許多大榕樹；為展現公園的旺盛生命力，首次推出與自然有機體結合的燈會作品「生命線」，藍色冷光線滿布枝幹，讓衛武營樹群彷彿「阿凡達」場景。

觀光局表示，想在2022台灣燈會中，將衛武營的樹木及生態呈現給來訪遊客。「生命線」利用冷光線創造出線條，如生命流動，以生動的自然輪廓結合真實的地貌風景，希望打造「森之不息」的高雄微光城市印象。

觀光局長周玲妏表示，在規劃過程中，從用料到裝置工法，都別具用心，在布設冷光線時，特別由專業攀樹師來執行。歡迎民眾到衛武營都會公園時，走進榕樹群，感受「阿凡達」的世界。

觀光局也鼓勵民眾登入「台灣燈會防疫平台」，可迅速掌握燈會資訊；登入平台完成註冊後，取得個人專屬「燈會碼」，在平台上選購新台幣99元的「五行暢遊碼」，還可24小時內無限次搭乘高雄捷運、輕軌、高雄市公車等優惠。（編輯：黃世雅）1110106

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