台南職安檢查啟動5處要求停工 首日開罰75萬元
2022/1/6 17:03（1/6 19:11 更新）
台南市長黃偉哲（前排中）6日出席在中國鋼鐵結構公司官田廠舉辦的大台南春安檢查聯合啟動活動，宣布大台南春安檢查正式展開。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月6日
（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府指出，年關將近，「大台南春安檢查」今天起至2月15日止，加強檢查各事業單位職場安全，首日檢查16家事業單位，有39項違規，5處要求停工，共裁罰新台幣75萬元。
台南市政府與勞動部職業安全衛生署、南部科學園區管理局今天在中國鋼鐵結構公司官田廠舉辦「大台南春安檢查」聯合啟動儀式，並發布首日聯合檢查結果。
台南市長黃偉哲致詞時表示，年關將近，對於勞工安全要更加重視，希望大家都能平安過個好年，去年台南因為職業安全而不幸過世的勞工共有18人，2020年是27人，從數字上看來，去年比前年減少1/3，但還要更努力精進，因為每一個勞工就代表1個家庭。
黃偉哲指出，他上任後成立專責勞動檢查的二級機關「台南市職安健康處」，2年多來職安檢查量能有所提升，勞動部今年再授權市府有關新吉工業區及七股工業區檢查權責，職安檢查範圍擴大為10個工業區，顯示台南市推動職安已獲肯定。
台南市政府勞工局長王鑫基表示，「大台南春安檢查」將針對高職災風險廠場及事業單位、重大營造工程及公共工程、鋼鐵業及金屬製品製造業等加強檢查，今天共檢查16家事業單位，違規事項39項，其中5處要求停工，罰鍰金額共75萬元。
王鑫基指出，裁罰不是目的，而是希望各事業單位都落實職安法相關規定，達到零災害而不須開出任何罰單。（編輯：戴光育）1110106
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