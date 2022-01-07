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客家龍神壇裝置遭譏像靈堂 苗市公所：半成品

2022/1/7 18:00（1/7 19:46 更新）
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苗栗市公所在苗栗火車站西站旁以海底龍宮為主題設置客家龍神壇，卻遭網友熱議「好像靈堂」，市公所7日表示，作品尚未完工，民眾看到的只是局部呈現，會再微調。中央社記者管瑞平攝 111年1月7日
苗栗市公所在苗栗火車站西站旁以海底龍宮為主題設置客家龍神壇，卻遭網友熱議「好像靈堂」，市公所7日表示，作品尚未完工，民眾看到的只是局部呈現，會再微調。中央社記者管瑞平攝 111年1月7日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗市公所在苗栗火車站西站旁以海底龍宮為主題設置客家龍神壇，卻遭網友熱議「好像靈堂」，市公所今天表示，作品尚未完成，會再微調。

有民眾近日前往苗栗市火車站，發現西站旁空地多出一座外觀宛如宮殿、屋頂為紫色鑲黃邊的「客家龍神壇」，拍下照片在臉書社團「靠北苗栗」貼文指「這該不會是春節的裝置藝術吧」引發網友熱議。

不少網友大笑感覺很詭異，並留言「要燒的嗎？很像紙紮屋」、「這色系實在不敢恭維」，有人更直言「像靈堂、告別式會場」、「再放兩排花圈罐頭塔，就差女子花式樂隊了」；不過也有人出面緩頰指出，外觀看來是廟宇城門的設計，可能還沒完成看到顏色就會覺得怪，也有人回應「誰家告別式是彩色的啊？門前還有可愛小魚裝飾，尊重設計很難嗎」、「其實還蠻有創意的，旁邊小老虎超級可愛」。

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苗栗市公所主秘邱宏宬告訴中央社記者，今年辦理2022苗栗（火旁）龍活動，在火車站西站旁設置客家龍神壇，廠商以海底龍宮為主題設計，除神壇主體外，周邊還會結合海底、海洋裝飾，希望營造大型海底世界街頭景觀。

邱宏宬說，公所的立場是尊重廠商的原創設計構想，目前因為作品尚未完工，民眾看到的只是局部呈現，未來加上燈飾營造整體氛圍就會很不一樣，不過他也強調，工程尚未驗收，有不同想法意見也歡迎反映，最後都會再進行微調。（編輯：張銘坤）1110107

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