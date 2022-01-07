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花蓮慈濟醫院送禦寒物資 街友捐打工薪資助賑災

2022/1/7 18:23（1/7 19:51 更新）
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花蓮慈濟醫院準備禦寒衣物及糧食等物資，7日發送給花蓮市區街友，有街友拿出打工薪資要捐給慈濟基金會賑災用，希望為受苦的人增添溫暖。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者張祈傳真 111年1月7日
花蓮慈濟醫院準備禦寒衣物及糧食等物資，7日發送給花蓮市區街友，有街友拿出打工薪資要捐給慈濟基金會賑災用，希望為受苦的人增添溫暖。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者張祈傳真 111年1月7日
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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）近日氣溫下降，花蓮慈濟醫院今天由院長林欣榮帶隊，前往街頭致贈街友禦寒衣物及糧食等物資，有街友拿出打工薪資，希望捐款協助慈濟基金會賑災，為受苦的人增添溫暖。

花蓮慈院團隊春節年前都會準備愛心物資，關懷以街頭為家的街友們，慈濟醫院社會服務室副主任顏惠美說，禦寒物資包括絨毛毯、圍巾、暖暖包、醫療口罩及糧食，讓街友們平安過冬。

住在花蓮火車站後站的林姓女街友，平時以厚紙板為床，2把雨傘就是她遮風避雨的屋頂，看到慈濟團隊出現，連忙拿出近日打工的薪資，直說要捐給慈濟基金會賑災用，「希望能盡一點心力，為受苦的人也增添一點溫暖」。

林姓女街友說，以前在台北當過慈濟志工，助人是她一直以來都在做的事，有多少力就出多少力。現場工作人員聞言非常感動。

人安基金會目前共有4名街友入住，對收到的物資充滿感恩，50多歲陳姓街友說，他來自高雄旗山，當年八八風災受到慈濟幫忙重建家園，現在來到花蓮，還是受到慈濟照顧，不會忘記這份恩情。

林欣榮表示，感謝街友們能想到社會上需要幫助的人，也祝福街友能帶著這些物資，平安度過寒冬，身體健康無病痛。（編輯：謝雅竹）1110107

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