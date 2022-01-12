溫馨接送不間斷 花蓮脊髓損傷協進會受贈長照巴士

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花蓮縣脊髓損傷褔利協進會提供身障及失能者長照接送的巴士老舊待汰換，在各界善心穿針引線下，中興電工愛心慈善基金會捐贈一輛褔祉車，讓溫馨接送服務能持續。中央社記者李先鳳攝 111年1月12日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮縣脊髓損傷褔利協進會提供身障及失能者長照接送的巴士老舊待汰換，在各界善心穿針引線下，中興電工愛心慈善基金會捐贈市價近200萬元的褔祉車，讓溫馨接送服務能持續。

推動花蓮縣社區整體照顧服務體系計畫、強化長照服務資源，建構完善在地化長照服務輸送體系，花蓮縣脊髓損傷福利協進會自民國110年6月1日起承辦花蓮縣政府長期照顧交通接送服務。

花蓮縣脊髓損傷褔利協進會理事長彭儀珠在捐贈記者會中表示，協助行動不便的身心障礙者外出、就醫等接送服務，半年來累計達1300人次，但由於2輛使用中的長照巴士，車齡分別達到15年和10年，急需汰舊換新。

在花蓮縣政府社會處長陳加富等人的見證下，中興電工愛心慈善基金會代表將長照巴士鑰匙交給彭儀珠，完成捐贈儀式。

中興電工副總經理兼營運長張偉荃說，花蓮是快樂的幸福縣，即便面對高齡化及身心障礙特殊人口多，但愛心滿溢，在政府與民間緊密合作下，共創和樂家園。

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社會處表示，縣府補助乘客交通費，每人每月最多8趟，第9趟開始依相關收費標準收費。花蓮身心障礙者2萬6000多人，目前長照巴士有58輛、復康巴士31輛。

長照巴士交通接送服務對象為設籍花蓮縣，且經花蓮縣長期照顧管理中心派員評估符合65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上的失智症以及失能的身心障礙者，皆可適用長照交通接送的服務。（編輯：陳仁華）1110112