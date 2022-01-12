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台中捷運設站、社宅爭議 民進黨團要求市府說明

2022/1/12 13:19（1/12 14:36 更新）
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台中捷運藍線正英、坪頂設站爭議以及北屯太原段社會住宅議題備受關注，台中市議會民進黨團12日召開記者會，要求市府對所有疑問說明清楚。中央社記者趙麗妍攝 111年1月12日
台中捷運藍線正英、坪頂設站爭議以及北屯太原段社會住宅議題備受關注，台中市議會民進黨團12日召開記者會，要求市府對所有疑問說明清楚。中央社記者趙麗妍攝 111年1月12日
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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市議會民進黨團今天指出，台中捷運藍線設站爭議及北屯太原段賣地疑雲召開記者會，要求市府不應只在「政治上止血」，關於社會對違建、社宅、捷運疑問，都應說明清楚。

台中捷運藍線正英、坪頂設站爭議以及北屯太原段社會住宅議題，備受關注，台中市議會民進黨團召開記者會痛批，市府選擇性的回答社宅、捷運問題，卻對違建、佔用國有地沒有說明。

民進黨籍台中市議員江肇國、陳淑華、張家銨、蔡耀頡、林德宇、賴佳微高呼「停止說謊欺騙、市長出來面對」，呼籲市長盧秀燕站上前線說明，不要當只會說「謝謝」的市長。

黨團總召江肇國表示，市府召開記者會只是「政治上的止血」，未回應社會對違建、社宅、捷運的疑問，共構的站體為何被遷移以及正英站的設置，更改規劃後都靠近某家族的土地。

張家銨指出，正英站估計約800多人流，僅耗時5個月評估就能設站，但坪頂站規劃1年2個月，多達1250多人流卻遭捨棄。

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陳淑華表示，賣掉北屯太原段用地，稱異地興建換到西屯國安段，但西屯國安段在前朝早已協調用地使用，市府混淆視聽。蔡耀頡則說，已規劃好的社宅、捷運，市府不顧經費暴增仍調整，到底是不想延續過去，還是為特定人士塗改。

林德宇指出，市府稱太原段社宅沒有市場需求，為何用地賣給建商後，建商還做招商計畫，市府捨棄推社宅的公共責任，反讓建商就地起價，成為高房價的幫凶。（編輯：卞金峰）1110112

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