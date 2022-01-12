新北華江橋下設免費置物櫃 民眾休閒運動更方便

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新北市高灘地工程管理處在華江橋下自行車租借站旁設置免費置物櫃，提供有需求民眾暫時放置隨身物品，增加民眾在河濱園區休憩便利性，但也呼籲現金等貴重物品仍需隨身攜帶。（新北市高灘地工程管理處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）為提高民眾在河濱園區休憩便利性，新北市高灘地工程管理處在華江橋下自行車租借站旁設置免費置物櫃，提供民眾臨時放置隨身物品。高灘處表示，若試辦成效好，將會擴大辦理。

高灘地工程管理處科長廖英琦向中央社記者表示，由於來河濱公園園區休閒運動的民眾常攜帶大包小包隨身物品，尤其是有小孩的家庭，不便於園區活動，特別在華江橋下的自行車租借站旁，設置15格置物櫃，供民眾免費使用。

廖英琦表示，若試辦3個月成效良好，將規劃擴大辦理。置物櫃僅提供置放隨身用品，現金等貴重物品仍需隨身攜帶。

為避免有人破壞竊取物品，廖英琦說，置物櫃委由自行車租借站管理，高灘處會每天清櫃，避免有人利用置物櫃放置違禁品或棄置垃圾等不當行為，並依違規情事報警處理。同時，為落實防疫，置物櫃也會每天清消，確保民眾使用安全。（編輯：郭諭儒）1110112