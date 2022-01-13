更多編輯台推薦新聞：
確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生
生活

確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月
國際

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」
科技

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

陳柏惟貼出住院照片報平安 謝絕外界捐款

2022/1/13 17:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台灣基進前立委陳柏惟11日陪同台中市第2選區立委補選當選人、民進黨籍林靜儀掃街謝票時不慎摔下車，陳柏惟今天在臉書發文，並貼出手比「三」住院照片報平安，感謝熱心網友、民眾協助，也謝絕各界捐款。

陳柏惟11日下午陪同林靜儀在霧峰掃街謝票時，不慎摔下車，被送到中山醫學大學附設醫院救治，因右側韌帶有撕裂傷，住院治療觀察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今天下午，「3Q陳柏惟官方網路後援會」臉書專頁發文，並貼出一張陳柏惟手比「三」的照片表示ok報平安；文中提到，他在醫院恢復順利，也無任何捐款需求，更無收到任何款項，黨部慰問金也婉拒，感謝熱心網友與關心民眾協助，因詢問者眾多，特此澄清與回覆，大家避免做善事卻落入壞人手中。

陳柏惟住院期間，林靜儀前往探視，因她是此院婦產科醫師，網友樓歪留言，「第一個看婦產科的男人」，今天網友又在「手勢三」的照片做文章，網友笑稱，「開三指了，恭喜！」。（編輯：陳仁華）1110113

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族