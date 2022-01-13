陳柏惟貼出住院照片報平安 謝絕外界捐款

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台灣基進前立委陳柏惟11日陪同台中市第2選區立委補選當選人、民進黨籍林靜儀掃街謝票時不慎摔下車，陳柏惟今天在臉書發文，並貼出手比「三」住院照片報平安，感謝熱心網友、民眾協助，也謝絕各界捐款。

陳柏惟11日下午陪同林靜儀在霧峰掃街謝票時，不慎摔下車，被送到中山醫學大學附設醫院救治，因右側韌帶有撕裂傷，住院治療觀察。

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今天下午，「3Q陳柏惟官方網路後援會」臉書專頁發文，並貼出一張陳柏惟手比「三」的照片表示ok報平安；文中提到，他在醫院恢復順利，也無任何捐款需求，更無收到任何款項，黨部慰問金也婉拒，感謝熱心網友與關心民眾協助，因詢問者眾多，特此澄清與回覆，大家避免做善事卻落入壞人手中。

陳柏惟住院期間，林靜儀前往探視，因她是此院婦產科醫師，網友樓歪留言，「第一個看婦產科的男人」，今天網友又在「手勢三」的照片做文章，網友笑稱，「開三指了，恭喜！」。（編輯：陳仁華）1110113