苗縣首座符合全國競賽標準滑輪溜冰場啟用

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苗栗縣首座符合全國競賽標準的滑輪溜冰場13日在貓裏喵親子公園北側啟用，場內包括200公尺滑輪溜冰場及教練指導區、4座共計56盞可遠端控制的智能夜間照明設備、成績顯示板等，符合未來辦理全國賽事的需求。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣首座符合全國競賽標準的滑輪溜冰場今天在貓裏喵親子公園北側啟用，包括200公尺滑輪溜冰場及教練指導區、夜間照明設備等，有助未來推展縣內滑輪溜冰運動。

苗栗縣政府教育處指出，滑輪溜冰運動在縣內已是非常盛行的運動項目，去年全中運奪得2金1銀1銅佳績，但苗栗縣却缺少符合標準的訓練及競賽場地，每遇賽事都須到外縣市借場地訓練，極為不便。

經縣府積極爭取，獲教育部體育署補助新台幣2670萬元，縣府自籌330萬元，共計3000萬元在貓裏喵親子公園北側興建苗栗縣首座符合全國競賽標準的滑輪溜冰比賽場地，今天舉行竣工啟用儀式，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍及多名民代到場共同參與。

教育處表示，經中華民國滑輪溜冰協會認證的滑輪溜冰場新建工程包括200公尺滑輪溜冰場及教練指導區、4座共計56盞可遠端控制的智能夜間照明設備、成績顯示板等，符合未來辦理全國賽事的需求，更可保障選手夜間運動的安全，主場地外圍設置觀眾看台，並設夜間照明步道及休憩草皮、座椅等。

教育處指出，考量場地屬專業競賽性質，且賽道邊坡轉彎處高低差甚大，為保障運動安全，未來僅以租用方式提供使用，將進一步擬定管理辦法，朝非營利性質委託公所或專業社團管理。

此外，貓裏喵親子公園2期工程增設的方塊地景遊戲場，今天也同步啟用，讓小朋友可以攀爬、躲貓貓、跳格子、溜滑梯等。

徐耀昌表示，縣府將持續打造運動環境，提供民眾優質的運動空間，期盼提升各運動場館環境品質，推廣全民運動風氣。（編輯：張銘坤）1110113