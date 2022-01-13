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遭批最醜公共藝術 彰化市動工拆三角公園蓮花座

2022/1/13 18:58（1/13 19:46 更新）
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彰化市長林世賢指出，有網友批評三角公園蓮花座是「史上最醜公共藝術」，市公所13日動工拆除，不過考量到圓環常有公車經過，擔心影響交通，因此先請工人拆除蓮花座下方的水泥基座及噴水池，晚間10時後才會動用大型機具，拆除10公尺高的蓮花座造型塔球。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月13日
彰化市長林世賢指出，有網友批評三角公園蓮花座是「史上最醜公共藝術」，市公所13日動工拆除，不過考量到圓環常有公車經過，擔心影響交通，因此先請工人拆除蓮花座下方的水泥基座及噴水池，晚間10時後才會動用大型機具，拆除10公尺高的蓮花座造型塔球。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月13日
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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化市公所今天動工拆除被稱為最醜公共藝術的三角公園蓮花座；市公所指出，工人下午先拆除水泥基座及噴水池，晚上預計拆除蓮花座造型塔球，明天可大致拆除完畢。

彰化市公所人員今天告訴中央社記者，位在彰化市光華里中華路與和平路口的圓環，日治時期是1小塊三角形公園綠地，被民眾稱為「三角公園」，市公所2007年進行三角公園圓環景觀改造工程，興建1座10公尺高景觀造型塔球，塔球由鋼梁支撐，塔球本身則由20多個六角形玻璃帷幕組合而成，有如蓮花座，地面則設計圓形噴水池。

彰化市長林世賢今天接受媒體聯訪時指出，有網友批評蓮花座是「史上最醜公共藝術」，市公所今天動工拆除，不過考量到圓環常有公車經過，擔心影響交通，因此先請工人拆除蓮花座下方的水泥基座及噴水池，今晚10時後才會動用大型機具，拆除10公尺高蓮花座造型塔球。

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林世賢說，包括蓮花座、水泥基座及噴水池等，明天可大致拆除完畢，將趕在農曆春節之前，完成人工草皮鋪設工作，市公所也研議施設3處圓環標誌牌及新設多功能號誌桿。

彰化市公所表示，三角公園圓環景觀改善工程費用約為新台幣177萬元，工程規劃拆除蓮花造景設施，但保留圓環底座，鋪設人工草皮，農曆春節後，會再進行線路地下化工程，改善圓環上空各種纜線蛛網密布情形。（編輯：謝雅竹）1110113

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