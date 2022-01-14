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聯邦銀行群聚3行員家人確診 西堤餐廳5人染疫
首頁 / 地方

檢疫者不滿沒網路擅離房 北市將罰至少10萬元

2022/1/14 13:03
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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市日前有一名國外入境旅客入住防疫旅館後，因不滿房間沒網路便衝出房間咆哮，北市民政局表示，因這名旅客後來確診導致多人遭匡列，將加重裁處，至少開罰新台幣10萬元。

台北市民政局區政監督科長郭素蓉今天接受中央社記者電訪表示，一名7日入境旅客約在當天下午3時入住大同區某防疫旅館，4時開始向櫃台反映wifi有問題、熱水壺故障、電視沒有第4台等，旅館透過電話指導，但仍無法讓旅客滿意，因此決定進房幫忙處理。

郭素蓉說，由於進入檢疫房間須著3級防護裝備，旅館人員花了一點時間，這名旅客因此不高興，執意要求換房，旅館便在晚間6時40分完成換房作業，但旅客仍然很不滿意，就衝出房間，到大廳對著櫃台咆哮。

郭素蓉說，里幹事與員警隨後到場協助處理，一直安撫旅客情緒，直到晚間8時許才成功讓旅客回房，但由於旅客檢疫觀念薄弱、配合度差，獲中央同意後在隔天將旅客移送到集中檢疫所，過程中接獲旅客確診通知。

郭素蓉指出，居家檢疫者離開檢疫房間就是違規，依法最低開罰新台幣10萬元，且因此人後來確診，導致里幹事、員警與旅館人員被匡列居家隔離，將衡酌危害及影響範圍加重裁罰。

郭素蓉呼籲，旅客入境就是要配合檢疫政策，大家互相尊重、一起幫忙，有不滿可以持續溝通，千萬不要像此人一樣對社會造成風險。

台北市觀傳局表示，旅館當天有被要求派人進入房內確認房間狀況，入內的員工有依SOP著防護裝備，並確實進行相關清消作業，未有需要改善之處，盼旅客配合防疫政策。（編輯：方沛清）1110114

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