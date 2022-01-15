移工大遊行16日台北登場 警方規劃交通管制路線

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市警方今天指出，台灣國際勞工協會舉辦移工大遊行活動，預計16日中午集結、下午5時活動結束，針對北平東路等路段規劃交通管制措施，禁止車輛通行，呼籲駕駛人注意。

台北市警察局中正一分局發布新聞資料表示，核准台灣國際勞工協會申請在北平東路及館前路等處舉辦移工大遊行活動，相關路段規劃交通管制措施。

警方說，移工大遊行活動集會地點為北平東路、林森北路（不含）至杭州北路（不含）南側1線車道與人行道；館前路、許昌街（不含）至襄陽路（不含）東側1線車道及人行道，視現場狀況管制車輛通行

遊行路線為台北車站西一門前（集合後出發）、（右轉）市民大道1段、林森北路、北平東路（集會後出發）。遊行隊伍將（右轉）紹興北街、（右轉）忠孝東路1段、（左轉）林森南路、（右轉）青島東路、青島西路、公園路、許昌街，在館前路集會結束解散。

警方表示，將彈性管制遊行沿線路段，並視現場交通狀況及人數擴大交通管制範圍。

台北市公共運輸處發布新聞資料指出，為配合台灣國際勞工協會集會活動，預估有5條市區公車路線受影響，並取消停靠博物館（館前）等7個站位。

公運處表示，前往管制區附近的民眾可搭捷運至目的地，相關公車改道、停用站位訊息，可至「大台北公車」網頁查詢。（編輯：方沛清）1110115