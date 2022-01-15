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南橫偏鄉設夜間疫苗施打站 助年輕人和長輩接種

2022/1/15 13:54（1/15 15:11 更新）
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移民署台東專勤隊連續2天夜間，在南橫偏鄉部落設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打站。（移民署台東專勤隊提供）中央社記者盧太城台東攝 111年1月15日
移民署台東專勤隊連續2天夜間，在南橫偏鄉部落設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打站。（移民署台東專勤隊提供）中央社記者盧太城台東攝 111年1月15日
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）移民署台東專勤隊連續2天夜間，在南橫偏鄉部落設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打站，幫助行動不便和白天須上山工作的年輕人施打疫苗。

移民署台東專勤隊這2天和台東縣衛生所、慈濟醫院、台東縣警察局關山分局等單位進入南橫公路霧鹿和利稻村設置夜間疫苗施打站，鼓勵民眾和逾期居留的外來移工接種疫苗。

台東專勤隊長黃志明今天接受中央社記者電訪時表示，13、14兩天有68名當地民眾完成施打，其中有19名施打第1劑，有許多長輩因為住在山區，不方便下山施打疫苗；也有年輕人因白天都在深山工作無法施打疫苗，把握這2天機會接種。

黃志明說，山區年輕人白天要工作，無法下山施打疫苗，因此專勤隊這次特別在晚間開設施打站，就是方便這些年輕人。

另外，有2名移工，以及2名逾期停（居）留的越南籍人施打。

黃志明表示，南橫山區晚上很冷，還能有這麼多人出來接種，要感謝霧鹿村長古振英及利稻村長古金福熱心發送宣傳單。順利施打第2劑的越南籍移工阿河說，「快打站很方便，不用預約也不用下山，很謝謝移民署通譯人員協助填寫資料，在寒冷夜晚中，仍然感覺非常溫暖」。

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黃志明強調，為提升施打疫苗覆蓋率，移民署實施「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，採取「不通報、不查處、不收費、不管制」4不原則，除了鼓勵逾期移工踴躍出面接種疫苗。目前專案尚未停止，呼籲逾期移工踴躍接種。

黃志明表示，疫苗施打站有越南語及印尼語專長的同事與通譯人員協助接種，若有接種疫苗相關問題，歡迎致電台東縣專勤隊洽詢，專線電話（089）342095。（編輯：方沛清）1110115

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