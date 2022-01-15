屏東燈節21日點燈 「春江獸」出沒縣民公園

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屏東燈節將在21日晚間正式點燈，2021年在車城鄉看海美術館展示的「春江獸」，將出沒在獲得12座國際大獎的屏東縣民公園，成為屏東燈節的裝置藝術。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月15日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）屏東燈節21日登場，今年燈區在萬年溪畔與勝利星村，並在縣民公園設置主燈區，主燈為高達10公尺的機械動態「摺紙生花」，去年在海美術館展示的「春江獸」也將再現。

屏東縣長潘孟安這2天在臉書連續宣傳屏東燈節，他表示，屏東燈節將在21日晚間6時正式點燈，除了萬年溪畔、勝利星村燈區，縣民公園將設置主燈區，還有復興公園會同步點亮。

潘孟安說，整個屏東就是聲光遊樂園，有3大主題燈區、48座燈及多組光環境及1場「山海屏行」定目劇「海風的歌，山來唱」。燈節期間有魔術師、雜耍、帶動跳、樂團及兒童劇團等活動，陪伴大家過好年。

潘孟安特別介紹，去年在車城鄉看海美術館展示「春江獸」，將出沒在獲得12座國際大獎的屏東縣民公園，成為屏東燈節的裝置藝術。屏東燈節海報已在屏東街頭豎立宣傳，潘孟安說「海報很美，燈還會比海報更美」。

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「屏東燈節」官網指出，2022屏東燈節活動以屏東綵燈節「萬年溪燈區」為雛型，增加縣民公園燈區，並結合「勝利星村燈區」。縣府表示，縣民公園燈區以「光、影、糖、紙」為主題，配合園內工業遺址，將燈光交織歷史的紋理，見證紙漿廠的轉型，回首屏東「糖都」的燦爛榮光。

縣府指出，縣民公園裡的主燈為高達10公尺的機械動態「摺紙生花」，從摺紙藝術的概念出發，並以機械構造展現花朵盛開的柔美樣貌，象徵舊紙漿廠的活化與新生。（編輯：郭諭儒）1110115