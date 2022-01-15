落實防疫 台中稽查舞廳歌唱場所違者最重罰1萬5千

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

近期台灣COVID-19本土疫情升溫，各縣市也積極強化防疫，台中市經發局長張峯源（中）14日率領市府聯合稽查小組前往了解視聽歌唱業者防疫作為，加強宣導。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中15日電）因應國內COVID-19本土確診個案增加，台中市政府今天表示，要求視聽歌唱業及舞場等業者落實防疫，遵守戴口罩等規定，昨天實施聯合稽查，不聽勸導最高可罰1萬5000元。

為強化台中市視聽歌唱業、舞場等業者COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，台中市政府今天發布新聞稿指出，台中經濟發展局長張峯源14日率市府維護公共安全方案聯合稽查小組，稽查西屯區視聽歌唱等4家業者防疫現況。

張峯源表示，昨日查核4家，業者與民眾均自主配合政策防疫政策，落實實聯制、量體溫等顧客管理，並加強通風換氣，定時清潔消毒環境及物品，民眾除飲食外，均全程戴口罩。

稽查小組提醒業者，因傳播管道包含飛沫傳染及接觸傳染，對於經常接觸環境及物品，包含洗手間、包廂、麥克風等，務必提高清潔及消毒頻率，才能全力防堵疫情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中央流行疫情指揮中心日前宣布除外出時有飲食需求、符合指揮中心或主管機關的相關防疫措施等少數例外情形，能暫時脫下口罩外，外出一律全程戴口罩，其中唱歌、拍照及直播、錄影等活動，均已恢復為須戴口罩。

張峯源呼籲，因應疫情升溫，民眾千萬不能鬆懈，尤其出入視聽歌唱業、舞場業人多擁擠場所，都要依規定戴口罩，如經查獲場所人員勸導不聽，將依傳染病防治法處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1110115