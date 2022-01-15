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迪化年貨大街登場 不提供試吃

2022/1/15 15:58（1/15 16:21 更新）
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「2022台北年貨大街」15日起正式開跑，今年以「想．享．饗過年」為主題，台北市商業處指出，配合防疫，迪化商圈年貨大街不搭棚架、不提供試吃，由在地商家擺攤，活動首日現場人潮不少。中央社記者劉建邦攝 111年1月15日
「2022台北年貨大街」15日起正式開跑，今年以「想．享．饗過年」為主題，台北市商業處指出，配合防疫，迪化商圈年貨大街不搭棚架、不提供試吃，由在地商家擺攤，活動首日現場人潮不少。中央社記者劉建邦攝 111年1月15日
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（中央社記者劉建邦台北15日電）「2022台北年貨大街」今天登場，迪化年貨大街採不搭棚架、不提供試吃、由在地商家擺攤，活動至30日，週六日規劃行人徒步區，北市商業處指出，將加強裝飾，提升年節氛圍。

迪化年貨大街往年都有非在地商家擺攤，台北市政府商業處長高振源接受中央社電話訪問表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，迪化年貨大街去年改為不搭棚架、不擺攤，與在地商家協調，今年延續此措施。

他表示，今年迪化年貨大街不搭棚架、不提供試吃、由在地商家擺攤，規劃迪化街1段在週六日為行人徒步區，時間從中午至晚上10時，禁止車輛進出，警方也會派員取締附近攤販。

高振源說，今年迪化年貨大街只有在地商家擺攤，空間相對舒適，為讓民眾感受年節氛圍，規劃在永樂市場設置大型招財福虎氣球裝置，加上街區組織、在地居民、學童等設計彩繪燈籠，盼把永樂廣場妝點更具年味燈區。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋指出，迪化年貨大街今年不搭棚架、不提供試吃、由在地商家擺設攤販，加上現場規劃許多活動，希望讓消費者提前感受農曆年節氣氛。

至於年貨價格，他表示，整體而言，鮑魚類罐頭價格約漲1成至2成，烏魚子及蝦米類微漲約1成，花生開心果等年節零食維持平盤。

與家人、小朋友共同出遊張小姐說，今年迪化年貨大街路中間減少設攤，感覺更舒適。吳姓大學生表示，各地年貨大街都大同小異，但迪化年貨大街未規劃攤販，整體氛圍更悠閒。（編輯：張銘坤）1110115

2022台北迪化年貨大街15日起跑，商圈街道配合農曆春節氛圍進行裝飾，空中高掛彩繪燈籠增添繽紛氣息；首日適逢週末假日好天氣，現場人潮不少。中央社記者劉建邦攝 111年1月15日
2022台北迪化年貨大街15日起跑，商圈街道配合農曆春節氛圍進行裝飾，空中高掛彩繪燈籠增添繽紛氣息；首日適逢週末假日好天氣，現場人潮不少。中央社記者劉建邦攝 111年1月15日
「2022台北年貨大街」15日起熱鬧登場，迪化商圈年貨大街不搭棚架、不提供試吃，且由在地商家擺攤，週末假日現場劃設行人徒步區，第一天開張就吸引大批人潮到訪。中央社記者劉建邦攝 111年1月15日
「2022台北年貨大街」15日起熱鬧登場，迪化商圈年貨大街不搭棚架、不提供試吃，且由在地商家擺攤，週末假日現場劃設行人徒步區，第一天開張就吸引大批人潮到訪。中央社記者劉建邦攝 111年1月15日
農曆春節腳步近，台北迪化商圈年貨大街15日熱鬧開跑，將持續至30日小年夜，商圈內以年味擺設妝點，營造過年氣氛，永樂市場更設置大型氣球裝置招財福虎及彩繪燈籠等。中央社記者劉建邦攝 111年1月15日
農曆春節腳步近，台北迪化商圈年貨大街15日熱鬧開跑，將持續至30日小年夜，商圈內以年味擺設妝點，營造過年氣氛，永樂市場更設置大型氣球裝置招財福虎及彩繪燈籠等。中央社記者劉建邦攝 111年1月15日
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