正新輪胎創辦人遺產稅挹注 大村鄉連2年發2千禮金

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輪胎大廠「正新輪胎」設址彰化縣大村鄉，創辦人夫婦逝世後，鄉公所陸續可收入新台幣26億元遺產稅；由於疫情影響，鄉公所110年12月提案發給每名鄉民2000元振興關懷禮金，獲鄉民代表會通過，15日正式發放，盼讓鄉民過好年。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年1月15日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）受惠正新輪胎創辦人羅結遺產稅挹注，繼民國110年1月發放後，大村鄉公所今年再發給3萬9700多名鄉民每人新台幣2000元振興經濟關懷禮金，鄉長游盛說，若財政許可每年都會發。

正新輪胎設在大村鄉，創辦人羅結的妻子、羅結先後去世後，鄉公所陸續可收入26億元遺產稅，使大村鄉庫可說是全彰化縣最充裕，由於疫情影響，鄉公所去年12月提案發給每名鄉民2000元振興關懷禮金，獲大村鄉民代表會通過，今天、明天起發放，讓鄉民過好年。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響民生經濟，大村鄉公所民國109年9月訂定「彰化縣大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，內文規定每人每次以新台幣6000元為上限，公所可視財政狀況發放，經費由公所編列年度預算支應，限設籍大村鄉的鄉民。

今天鄉公所發放現場十分熱鬧，有一戶三代同堂家族26人一次領走5萬2000元，還有婦人一早代家人領6個紅包，大家都笑開懷，大村鄉長游盛接受媒體聯訪說，全鄉約3萬9700人，公所連續2年發關懷禮金，每人2000元，包含作業費等共8400萬元預算，感謝鄉代會支持。

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游盛表示，鄉公所除發現金給鄉民過好年，也利用遺產稅和補助款闢建及拓寬道路、興建聯合幼兒園、圖書館、長照中心、社區活動中心、生命園區等公共建設，總經費10億多元，此外，公所還規劃科技園區，要引進低污染產業創造就業機會及稅收，永續繁榮大村鄉。

根據鄉公所通知單，禮金發放對象限110年12月13日已設籍大村鄉，且發放當天前未遷出，領取需檢附身分證、印章，若同時代領全戶家屬則要再提供全戶戶口名簿，未能在今天、明天到指定地點領取者，可於111年2月15日前到鄉公所領，逾期視同放棄權益。（編輯：黃世雅）1110115