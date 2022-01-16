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城中城建物持續拆除 1/26評選廠商興建公園

2022/1/16 14:51
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄城中城大火後，建物被判定危樓拆除，市府仍在拆除作業中。拆除後原址將興建公園，市府預計1月26日進行廠商評選，後續完成規劃設計後動工，預計9月底前完工。

高雄市工務局養工處今天接受中央社記者訪問表示，城中城正在進行拆除作業中，興建公園等程序也同步進行，預計1月26日進行興建公園工程的廠商評選作業，選出廠商後，後續相關規劃設計，會再與居民溝通後定案。

養工處表示，待城中城建物拆除完畢，相關規劃設計定案後，就能很快動工，將不會設置紀念碑，會朝地景藝術等方式，規劃可供周邊居民休憩的綠地空間，預計9月底前可完工。

高雄市鹽埕區城中城大火造成46人死亡，大樓建物被判定危樓拆除，去年12月16日開拆，拆除後原址改建公園。同時，市府也針對所有權人提出跨區區段徵收案給予補償及安置。

市府提出的跨區區段徵收案，經1個多月意願調查後，已取得區段徵收範圍內私有土地所有權人118人中的逾8成同意。

市府1月3日召開第27次市地重劃及區段徵收會，審議通過採最高50%比例發還抵價地，預計今年第1季進行協議價購程序，所有權人可選擇領回抵價地或領取地價補償費，另市府也會興建社宅安置災戶。（編輯：謝雅竹）1110116

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