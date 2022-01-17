北市警局一人身體不適PCR陰性 為求慎重啟動異地辦公

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台北市警察局17日傳出一名同仁身體不適，PCR為陰性，市警局表示，為求慎重，立即啟動全棟清消及異地辦公應變機制。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市警察局今天傳出一名同仁身體不適，經核酸檢測（PCR）為陰性，市警局表示，為求慎重，上午原訂人事聯合布達交接典禮改視訊舉行，並立即啟動全棟清消及異地辦公應變機制。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台北市警察局今天發布新聞稿指出，局內1名同仁因身體不適，經進行PCR檢測後，結果為陰性反應，但仍以中央流行疫情指揮中心公布資料為主。

北市警局表示，由於「卸、新任分局長及大隊長聯合佈達交接典禮」原訂上午舉行，但為求慎重，已改為視訊布達交接方式辦理。

另外，北市警局也立即啟動「駐地防疫措施、全棟清消及居家（異地）辦公作業」應變機制，並要求全局內外勤單位執行勤（業）務要加強「防疫警覺及防疫措施」，兼顧治安維護與員警執勤安全。（編輯：戴光育）1110117