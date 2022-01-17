屏市振興消費券3.5萬份還沒領 公所開放5天補領

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屏東市公所發放500元的振興消費券，16日發放時間截止，仍有3萬5000多份還未領取，將於23日起至27日開放補領，逾期視同放棄。圖為日前發放振興消費券情形。（屏東市公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月17日

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東市公所發放500元振興消費券，16日完成第3梯次發放，仍有3萬5000多份還沒有領取，公所自1月23日起至27日開放補領，逾期視同放棄。

屏東市公所為照顧受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的攤販和店家，推出500元的振興消費券，發放對象為110年11月6日前設籍屏東市的市民，新生兒也算在內。

屏東市長程清水接受中央社記者訪問指出，屏東市振興消費券分3梯次發放，16日已經完成第3梯次發放，領取率高達82%。屏東市應領人口數有19萬6184人，統計過後，尚有3萬5000多份還沒有領取。

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「應該都是旅居國外或是他鄉的民眾未領取。」程清水說，振興消費券發放後，獲得市民正面回應，尚未領取的民眾，公所特別在1月23日起至27日這5天開放補領，逾期視同放棄，也希望民眾主動分流，讓領取作業皆能快速順利完成。

屏東市公所建議分流方式為，補領者依戶籍所在地門牌號碼分時段領取，單數請在上午8時至12時領取、雙數則在下午1時30分至5時30分。（編輯：謝雅竹）1110117