強化防疫 新竹縣兒少、身心障礙機構暫停探訪

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為強化防疫，新竹縣政府指出，17日起新竹縣兒少安置機構、身心障礙機構全面暫停探訪，托嬰中心開放收托，但全面禁止訪客；關懷據點共餐改為領餐。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月17日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，強化防疫，新竹縣政府表示，即日起新竹縣兒少、身心障礙機構全面暫停探訪、關懷據點共餐改為領餐。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，為強化防疫，即日起加強嬰幼兒、兒少相關機構防疫，兒少安置機構、身心障礙機構全面暫停探訪，托嬰中心開放收托，但全面禁止訪客；關懷據點共餐改為領餐、獨居老人關懷不打烊，居家服務及中、低收入戶餐飲服務不中斷，並加強電話關心。

新竹縣政府指出，對於轄內遊民，社會處加強走動式關懷，並要求避免群聚及向警戒區遷移，要求公眾場所配戴口罩、實施體溫量測；要求社運、身心障礙、婦女及新住民團體等辦理活動，須全程配戴口罩。

縣府表示，為強化各醫療機構等高風險區域防疫，竹縣所有醫院、護理之家、長照機構全面禁止探病、探訪，陪病者僅限一人，需有PCR陰性證明。

縣府指出，此外，新竹縣文化局美術館、縣史館加強防疫措施，入館人數控制100人以下，並維持觀眾間社交距離，每次參觀以2小時為限。（編輯：方沛清）1110117