流浪貓受困路旁大排水溝 高雄動保處馳援救出

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高雄市鳳山區建國路一段附近大排水溝11日有流浪貓受困，動保處派員到場觀察地形，並運用相關輔助工具，順利救出貓咪。（高市動保處提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月18日

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄鳳山建國路附近大排水溝獲報流浪貓受困，動保處派員觀察地形後，運用輔助工具救出。動保處長葉坤松說，目前受理動物救援案以浪浪為原則，籲妥善看管家貓家犬。

高雄市動物保護處今天上午發布新聞稿表示，11日上午接獲鳳山區黃姓男子通報指建國路一段附近大排水溝有流浪貓受困，經派工作人員到場觀察地形，再運用相關輔助工具，最終順利讓貓咪脫困，全程目睹的黃姓民眾也感謝工作人員辛勞。

動保處長葉坤松表示，目前受理動物救援案件仍以流浪犬貓為原則，民眾飼養的家犬貓及觀賞鳥等寵物並非服務對象，但還是不時會接到民眾來電希望協助救援自家寵物；因此要呼籲飼主為家中犬貓植入晶片辦理寵物登記及絕育外，平時也要妥善看顧，切勿恣意放養。

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救援人員余大哥也語重心長說道，他在動保處從事動物救援工作多年，看盡人情冷暖，救援過程既辛苦又驚險，「但若能獲得民眾給予的讚賞及肯定，一切都值得」；也希望通報人都能給予完整的救援資訊，並在現場協助人員指認動物受困位置，以免錯失良機。

動保處指出，近幾年因民眾動保意識提升，動物救援案件儼然已成為動物管制人員每天主要重點工作，案件數也有逐年增加趨勢；每件通報案件都考驗現場工作人員臨場反應，動保處每年辦理相關教育訓練，並針對不同場域（包含公寓大樓露台、高架橋梁、大排、深井、野溪等特殊環境）須因地制宜採適合救援方式，同時搭配使用各種安全輔助設備，必要時還得請求相關單位協助。（編輯：陳仁華）1110118