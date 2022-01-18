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台中市外銷椪柑650公噸 5000萬產值提升農民收益

2022/1/18 17:06（1/18 17:51 更新）
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台中市政府農業局表示，台中氣候適宜，造就椪柑果肉飽滿多汁、甜中帶點微酸，在國外及國內皆有通路販售，歡迎民眾踴躍選購。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月18日
台中市政府農業局表示，台中氣候適宜，造就椪柑果肉飽滿多汁、甜中帶點微酸，在國外及國內皆有通路販售，歡迎民眾踴躍選購。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月18日
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（中央社記者趙麗妍台中18日電）受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，船期塞港、缺工及原物料成本上漲，出口遭遇困難，台中市政府排除萬難出口650公噸椪柑，創造新台幣逾5000萬產值，提升農民收益。

台中市政府農業局今天發布新聞稿表示，椪柑產期在每年11月，台中氣候適宜，造就椪柑果肉飽滿多汁、甜中帶點微酸，種植面積達1373.8公頃，總產量2萬5994公噸，主要產區在東勢、石岡、豐原、后里及潭子區。

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農業局指出，東南亞國家華人市場非常喜愛台中優質椪柑，是年節送禮最佳伴手禮，各僑界及百貨商場皆積極促銷推薦台中優質椪柑，駐汶萊台北經濟文化辦事處大使李憲章更親力親為，至汶萊第一百貨全力促銷，出口至汶萊第1櫃椪柑共17公噸，全被搶購一空。

今年除出口650公噸椪柑至新加坡、馬來西亞、汶萊、日本及香港等地，也在國內市場包含好市多、家樂福、全聯及普利共好網路商城等通路販售，歡迎民眾踴躍選購。（編輯：陳仁華）1110118

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