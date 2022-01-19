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春節防疫南市提供篩劑 黃偉哲廟宇發紅包取消

2022/1/19 19:26
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（中央社記者張榮祥台南19日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續變化，台南市長黃偉哲今天裁示取消農曆春節期間他在台南廟宇發放紅包行程，台南市各衛生所也將發放篩劑讓北部返鄉民眾在家快篩。

台南市政府晚間發布新聞稿指出，黃偉哲今天主持第90次COVID-19一級指揮中心會議，惟恐春節期間聚集過多人潮造成防疫風險，裁示取消他在台南市廟宇發放紅包行程。

另外，台南市政府在春節期間將透過各衛生所提供篩劑給北部返鄉民眾，讓他們在家快篩，以防堵社區感染。

台南市政府衛生局長許以霖表示，此波Omicron疫情來得快又急，台南市雖保持連續200多天零本土病例，但9天春節假期將是很大考驗；目前台南市疫苗涵蓋率第1劑78.1%、第2劑69.2%，台南疫苗涵蓋率（包括追加劑）要再拉高。

他說，台南市春節期間大小活動，應落實防疫管理措施，主辦單位也應在活動場域提供足量手部清消用品，提高公共廁所消毒頻率，並設有醫療應變措施。

民政局表示，台南春節期間廟宇參拜防疫措施，包括全程戴口罩（飲食期間得暫脫口罩）、維持實聯制、社交距離、出入管制等，超過500人大型宗教活動須提報防疫計畫，並經民政局同意才可辦理。（編輯：謝雅竹）1110119

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