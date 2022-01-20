顏家南屯招待所違建拆除 中市府：進度達8成續監督

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）對於外界關心顏家南屯招待所違建拆除進度，台中市政府都市發展局今天表示，目前拆除進度約80%，將持續監督所有人自行拆除完畢，屆期未完成則將依規強制拆除。

前國民黨立委顏寬恒在參選台中市第2選區立委補選期間，被揭露顏家在南屯區817地號公共設施保留地興建的招待所、沙鹿山頂腳黃昏市場違建案、沙鹿民宅及龍井國有地等，有違建及占用國有地情形。

都發局今天發布訊息表示，目前此案正由所有人自行拆除，且都發局先前已於14日發文通知所有人，須於7日內全數拆除完畢，今天到場勘查，拆除進度約80%。

都發局指出，由於所有人拆除時間已逾1個月，考量春節將至，為避免造成公安問題，將持續督促所有人自行拆除完畢，屆期未完成將依規強制拆除。

至於外界關心的沙鹿山頂腳黃昏市場違建案、沙鹿民宅及龍井國有地違建部分，都發局表示，都已掌握進度，並待違規事實查核結果將限期改善狀況。

都發局強調，違建處理依建築法有一定處理程序及規定，將秉持一貫立場依法行政，已興建完成的違章建築物如有公安之虞，按「台中市違建拆除優先順序原則」屬第3軌列管排拆案件，將優先處理。（編輯：陳仁華）1110120