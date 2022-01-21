議員憂彩虹爺爺數月未現身 中市府：確認安全

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）享譽國際的台中市彩虹眷村因彩虹爺爺黃永阜彩繪而聞名，台中市議員張耀中今天指出，因黃永阜數月未現身而擔心。台中市政府表示，確認彩虹爺爺目前人身安全，狀況還算穩定。

位於台中市南屯區春安里的彩虹眷村，因老舊待拆除，眷村內榮民住戶黃永阜在待拆老屋作畫，成為一處彩色繽紛的建築地景藝術，台中市政府最後以市地重劃方式將彩虹眷村闢建為公園保存，隨著口耳相傳，已成為國際知名觀光景點。

彩虹眷村成為熱門景點後，彩虹爺爺仍住在園區內，許多遊客都會與彩虹爺爺互動。張耀中今天召開記者會指出，接獲訊息指稱高齡98歲的彩虹爺爺數月來不在彩虹眷村內與遊客打招呼，行動疑遭控制。

張耀中說，接獲訊息後，經詢問委託管理彩虹眷村的彩虹文創公司後得知，彩虹爺爺的陸配廖姓女子將爺爺帶到附近數百公尺的一處民宅安置。

張耀中召開記者會簡單說明後，在轄區春社派出所員警陪同下，前往安置處探視黃永阜，確認目前生活狀況。

張耀中表示，一行人抵達黃永阜現居處所時，發現入口用鐵鍊及鎖頭繫住，恐有限制居住及行動自由嫌疑；在探視過程中，爺爺被問到要不要繼續回到彩虹村時沉默不語，廖姓女子則不斷強調已數月沒有拿到生活費，指責彩虹文創公司不聞不問。

對於廖女的指責，彩虹文創接受媒體採訪指出，因廖女於民國110年10月間違反雙方意向才暫時中止合作，彩虹爺爺已無法自由意識，但願廖女能憑良心做人做事，好好照顧彩虹爺爺，讓老人家能開心過生活。

台中市社會局表示，去年底接獲通報後，社工訪視爺爺及身邊相關人，確認人身安全，爺爺受到照顧，狀況尚屬穩定。警方、社工當時已口頭告誡黃妻，不能將爺爺反鎖屋內。家防中心也通知台中市榮民服務處、家庭照顧者支持性服務，以及當地里長持續加強關懷服務。

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台中市警察局指出，春社派出所分別於去年10月22日、去年11月10日接獲相關報案，經員警到場了解及詢問現場保全員，現場未有報案人所描述彩虹爺爺遭限制行動自由一事。

警方表示，為保險起見，仍依規定以疑似家暴案通報處置，另會同春社里長查訪，未發現不法情事。市警局、文化局與派駐彩虹眷村24小時的保全員保持橫向聯繫，遇案隨報，並由轄區員警適時查訪、關懷，加強彩虹眷村巡簽作為。（編輯：戴光育）1110121