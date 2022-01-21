金馬澎離島海巡 春節前擴大威力掃蕩

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（中央社記者邱筠連江縣21日電）農曆春節將近，海巡署金馬澎分署預估離島民生物資需求增加，將強化邊境海防作為，今天統合馬祖、金門及澎湖離島執法單位，擴大掃蕩勤務，嚴防越界船隻、走私及偷渡等不法事件。

為杜絕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及非洲豬瘟疫情從境外竄入，維護海域資源及國內農產經濟安定秩序，海巡署金馬澎分署了解各地鄉親對海巡單位期許，各島巡防區指揮部主任主持擴大執法重點。

金馬澎分署透過新聞稿說明，防範馬祖海域陸船越界抽砂情勢，金馬澎分署將持續加強海上目標監控勤務，嚴防國土海域資源威脅，因應春節假期，馬祖加強各岸巡單位安檢人員勤務教育，希望提供年節返家鄉親兼顧安全及便利服務。

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金馬澎分署表示，針對金門，特別嚴密清查易生走私及偷渡情事好發地點，包括漁港突堤、岸際空屋、防風林等處，杜絕潛藏治安危機的死角。面對澎湖海域惡劣海象現況，已指導各岸海單位完成救援裝備檢整訓練，期能保障離島居民航程平安。

金馬澎分署表示，離島資源相對不足，感謝及各界長年對於取締越界船舶、查緝走私偷渡工作的支持與指教。民眾最關心的防疫問題，海巡將以嚴謹態度與高標準辦理，查察行動將穿戴符合規範防疫裝備，有效維護海域秩序與國家安全。（編輯：張銘坤）1110121

海巡署金馬澎分署指出，農曆春節即將到來，預估離島民生物資需求增加，將強化邊境海防作為，21日統合馬祖、金門及澎湖離島執法單位，將擴大掃蕩勤務，嚴防越界船隻、走私及偷渡等不法事件。（海巡署金馬澎分署提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年1月21日