春節連假 新竹地區推出交通疏運計畫

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農曆春節9天連假期將到來，交通部公路總局新竹區監理所21日表示，今年新竹地區春節疏運措施，建議用路人多利用台61線及台31線，或運用客運優惠等，盼能有效分散車流、維持交通順暢。圖為台61線香山連絡道。（交通部公路總局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）春節連假期將到來，交通部公路總局今天表示，今年新竹地區春節疏運措施，建議用路人多利用台61線及台31線，或運用客運優惠等，希望能分散車流，維持交通順暢。

因應春節連續假期，交通部公路總局新竹區監理所今天會同第一區養護工程處、西濱北工程處等單位開記者會，說明新竹地區春節疏運計畫。

第一區養護工程處交控中心主任巫清煒表示，疏運期間建議往南行駛用路人，可走台31線往南至湖口再轉行國道。另，在北部國道1湖口至新竹及國3土城大溪路段，每遇連假疏運即有壅塞的可能，民眾可利用台61線為替代路線。

新竹區監理所副所長孫榮德接受媒體訪問表示，民眾可多搭乘公共運輸，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，旅客進入各公共運輸場站除了戴口罩、量體溫、落實實聯制，場站內也禁止飲食。

新竹區監理所提供新聞資料指出，春節期間票價優惠部分，從1月28日起至2月6日止，有86條國道客運路線，配合提供平日票價優惠或原票價85折優惠。

轉乘優惠，在搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，使用電子票證轉乘在地客運，能享1段票或基本里程免費。

新竹地區一日暢遊部分，新竹區監理所建議，搭乘金牌客運「台灣好行獅山線」串聯竹北車站及獅山遊客中心，沿途停靠竹東動漫園區、綠世界生態農場、北埔老街等熱門景點。（編輯：張銘坤）1110121