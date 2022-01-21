「屏東燈節」21日盛大點燈 打造城市光之盛宴

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2022屏東燈節21日晚間在縣民公園正式點燈，陪伴民眾過年，由縣長潘孟安（台上右6）等人主持，主燈「摺紙生花」以機械動態結合摺紙藝術，展現花朵開合樣貌。中央社記者郭芷瑄攝 111年1月21日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）「屏東燈節」今天晚上在縣民公園點燈宣布正式開跑，吸引許多民眾參觀，縣長潘孟安表示，從打造萬年溪「光之流域」變成整座城市的「光之盛宴」，屏東燈節將陪伴民眾過年。

點燈儀式邀請屏東市長程清水、縣議員、市民代表參加，也邀請美國在台協會高雄分處長禹道瑞參加，禹道瑞並與潘孟安一同逛公園裡的燈飾。

潘孟安在點燈儀式中表示，近年屏東市容景觀脫胎換骨，縣府決定融入城市地景，擴大以往的綵燈節規模為「屏東燈節」，屏東在2019年舉辦台灣燈會，當時屏東就是率先結合地景設計燈飾。

潘孟安表示，「屏東燈節」結合屏東往昔產業、歷史與人文溫度，從打造萬年溪「光之流域」變成整座城市的「光之盛宴」，讓民眾在春節連假期間多了一個遊玩的新選擇。

縣府表示，「屏東燈節」共48座燈飾，萬年溪燈區佈置22座燈飾，以年味、祈願、繽紛童趣與科技變幻為主，特別在復興公園段規劃水舞燈光。

榮獲12座國際大獎的縣民公園，前身是舊紙漿廠，縣府表示，燈區以「光、影、糖、紙」為主題，有14座燈飾，主燈「摺紙生花」高達10公尺，以機械動態及摺紙藝術展現花朵開合樣貌；之前在看海美術館造成轟動的「春江獸」，則變身為「年糕怪獸」與大家見面。

由於縣民公園占地20公頃幅員廣大，縣府貼心設置遊園列車，長輩或小朋友逛累了，可以免費搭乘，輕鬆遊賞。

勝利星村燈區12座燈飾以「老家」為主題，同時與snoopy史努比合作，特別打造史努比周邊商品快閃店，縣府表示，還有史努比主題公車及Pbike，讓史努比陪伴大家過年。

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除了燈飾外，勝利星村燈區燈節期間將舉辦「舊好勝-揮別冬墨．除舊佈新Ｘ春聯市集」及「樂虎Show-屏東街頭藝術派對」，縣民公園燈區則有「晴空藝文町」、「星光市集」、「微風BAR」和「山海屏行定目劇」。

縣府規劃免費接駁車串聯燈區，燈節期間每天下午5時至10時，每15-20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園（前勞工育樂中心）、復興圖書館、縣民公園（棒球場對面）、幸福公園站、勝利星村、移民署站等。（編輯：黃世雅）1110121

2022屏東燈節21日晚間正式點燈，先在曾在看海美術館造成轟動的「春江獸」也在縣民公園與大家見面，屏東縣長潘孟安（後左）與孩子們一同開心合影。中央社記者郭芷瑄攝 111年1月21日