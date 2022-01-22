關心屏東英僑 英國在台辦事處拜會屏縣警局長

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英國在台辦事處英僑服務處長何永海（Mr. Gareth Howell）（中）20日拜會屏東縣警察局長劉印宮（右），關心居留屏東的英僑生活狀況。（屏東縣警局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月22日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣警察局今天表示，英國在台辦事處英僑服務處長何永海20日拜會警察局長劉印宮，關心居留屏東的英僑生活狀況，劉印宮表示，近年未曾發現英僑涉案。

縣警察局新聞稿表示，何永海（Mr. Gareth Howell）20日拜會劉印宮，關心居留屏東英僑生活狀況，劉印宮向何永海說，屏東縣治安及交通平穩良好，轄內英國籍人口計33人，以從事教職及學生為多，近年未曾發生英國僑民涉及刑事案件，顯示他們在屏東奉公守法，安居樂業。

何永海上任1年多，希望能更深入了解南部縣市的風土民情，因此拜會劉印宮，雙方就治安、交通等重要警政工作事項交流意見。

何永海表示，許多英國僑民喜歡到墾丁及小琉球旅遊，台灣及英國去年也簽訂了免試互換駕照備忘錄，顯現台英民間交流越來越緊密，聽說近日酒駕事件頻傳，英國在台辦事處也向僑民宣導不要酒後駕車。

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何永海並邀請劉印宮參加下個月移師南部辦理的英國國慶酒會；雙方也互贈紀念品，劉印宮致贈天燈對杯組，另外贈送東港漁產點心及何永海喜愛的珍珠即食包。

劉印宮表示，外國人在屏東如果需要警察協助都可撥打110報案專線，屏東縣警察局提供24小時英語通話服務，所屬7個警察分局也有外事警察可以到場提供即時協助。劉印宮並強調，警方嚴格取締酒駕，民眾不要以身試法。（編輯：郭諭儒）1110122